Полиция Псковской области начала операцию «Лидер» по профилактике подростковой преступности

13:35, 31 марта 2017, ПАИ

Полиция Псковской области начала операцию «Лидер» по профилактике подростковой преступности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Псковской области.

В профилактических мероприятиях примут участие сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних, уголовного розыска, участковые уполномоченные, сотрудники линейного отдела МВД России на транспорте, представители органов исполнительной власти, члены общественных объединений правоохранительной направленности.

В период проведения операции стражами порядка проверят места массового пребывания молодежи для выявления групп подростков криминальной и антиобщественной направленности, а также лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную деятельность.

Также на территории региона пройдут рабочие встречи с руководителями образовательных учреждений, молодежных организаций для выработки совместных профилактических мер, направленных на противодействие криминализации подростковой среды, распространению экстремистской и националистической идеологии.

Полицейские посетят места жительства несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел. Особое внимание будет уделено выявлению безнадзорных детей. Операция продлится до 13 апреля текущего года.