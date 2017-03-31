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Культура

Администрация Пскова заказала проект реставрации Мариинской гимназии

Администрация Пскова заказала исследовательскую и проектную документацию для реставрации объекта культурного наследия «Гимназия Мариинская женская» (учебный корпус с жилым флигелем, 1916 год) и его приспособления. На сайте госзакупок объявлен конкурс с ограниченным участием.

Фото с pleskov60.ru

Здание расположено на улице Некрасова, 9, в настоящее время его занимает Псковский технический лицей.

Максимальная цена контракта составляет 5 млн 532 тысячи 121 рубль. Источник финансирования - субсидия на реализацию программы «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» на 2017 год.

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