Администрация Пскова заказала проект реставрации Мариинской гимназии

13:24, 31 марта 2017, ПАИ

Администрация Пскова заказала исследовательскую и проектную документацию для реставрации объекта культурного наследия «Гимназия Мариинская женская» (учебный корпус с жилым флигелем, 1916 год) и его приспособления. На сайте госзакупок объявлен конкурс с ограниченным участием.

Здание расположено на улице Некрасова, 9, в настоящее время его занимает Псковский технический лицей.

Максимальная цена контракта составляет 5 млн 532 тысячи 121 рубль. Источник финансирования - субсидия на реализацию программы «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» на 2017 год.