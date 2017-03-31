Четверть жителей России уверены, что Солнце вращается вокруг Земли

13:47, 31 марта 2017, ПАИ

Четверть жителей России уверены, что Солнце вращается вокруг Земли, сообщают «Известия» со ссылкой на гендиректора ВЦИОМа Валерия Федорова.

Социологи на протяжении нескольких лет задают россиянам этот вопрос, и всякий раз значительная часть населения демонстрирует приверженность альтернативному взгляду на устройство мира, пишет газета.

«По данным опроса ВЦИОМ, четверть россиян верит в то, что не Земля вращается вокруг Солнца, а Солнце вокруг Земли. Это социологический факт, который мы установили, затем перепроверили и снова подтвердили», - цитируют «Известия» Валерия Федорова.

Он отметил, что, поскольку исследований ВЦИОМа проводятся по заказу, 90% из них не публикуются, но даже 10%, которые предают гласности, «с лихвой хватает, чтобы получить полное представление о настроениях россиян».