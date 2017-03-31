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Общество

Четверть жителей России уверены, что Солнце вращается вокруг Земли

Четверть жителей России уверены, что Солнце вращается вокруг Земли, сообщают «Известия» со ссылкой на гендиректора ВЦИОМа Валерия Федорова.

Социологи на протяжении нескольких лет задают россиянам этот вопрос, и всякий раз значительная часть населения демонстрирует приверженность альтернативному взгляду на устройство мира, пишет газета.

«По данным опроса ВЦИОМ, четверть россиян верит в то, что не Земля вращается вокруг Солнца, а Солнце вокруг Земли. Это социологический факт, который мы установили, затем перепроверили и снова подтвердили», - цитируют «Известия» Валерия Федорова.

Он отметил, что, поскольку исследований ВЦИОМа проводятся по заказу, 90% из них не публикуются, но даже 10%, которые предают гласности, «с лихвой хватает, чтобы получить полное представление о настроениях россиян».

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