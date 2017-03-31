Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры

15:32, 31 марта 2017, ПАИ

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что как спортсмен не поедет на Олимпийские игры 2018 года, но, возможно, примет в них участие в качестве тренера. «Я закончил карьеру в спорте. Открываю свою академию, где буду работать в качестве тренера. Если мы со спортсменами успеем подготовиться к Олимпиаде, может быть и поеду», - сказал фигурист.

Евгений Плющенко - российский фигурист, выступающий в мужском одиночном катании. Заслуженный мастер спорта России. Двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005), чемпион мира среди юниоров (1997) и десятикратный чемпион России.