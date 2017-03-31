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Общество

Четыре двора отремонтируют за 2,5 млн в Великих Луках

Четыре дворовых территории многоквартирных домов будут отремонтированы в Великих Луках. На сайте госзакупок объявлен соответствующий аукцион.

Так, планируется обновить дворы по следующим адресам: улица Стадионная, 10, улица Щорса, 55А, улица Гражданская, 20 и 24. Также будет проведен ремонт проездов во дворы домов № 55а и № 57 по улице Щорса, № 10 и № 12 по улице Стадионной, № 1 по улице Мелиораторов.

Начальная цена контракта составляет 2 млн 556 тысяч 912 рублей. Источник финансирования — субсидии бюджета Псковской области, средства бюджета города.

Аукцион назначен на 13 апреля. Срок выполнения работ — 60 календарных дней с даты подписания договора.

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