Четыре двора отремонтируют за 2,5 млн в Великих Луках
Четыре дворовых территории многоквартирных домов будут отремонтированы в Великих Луках. На сайте госзакупок объявлен соответствующий аукцион.
Так, планируется обновить дворы по следующим адресам: улица Стадионная, 10, улица Щорса, 55А, улица Гражданская, 20 и 24. Также будет проведен ремонт проездов во дворы домов № 55а и № 57 по улице Щорса, № 10 и № 12 по улице Стадионной, № 1 по улице Мелиораторов.
Начальная цена контракта составляет 2 млн 556 тысяч 912 рублей. Источник финансирования — субсидии бюджета Псковской области, средства бюджета города.
Аукцион назначен на 13 апреля. Срок выполнения работ — 60 календарных дней с даты подписания договора.