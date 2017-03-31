«Секрет одной квартиры» раскроют в Псковском музее

13:02, 31 марта 2017, ПАИ

9 апреля в 11:15 и 13:00 юных псковичей приглашают принять участие в интерактивной культурно-образовательной программе «Секрет одной квартиры» из цикла «Бабушкины сказки». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея.

На занятии дети посетят музей-квартиру Юрия Спегальского (Октябрьский проспект, 14-74) и узнают почему некоторые квартиры становятся музеями, какие секреты хранят живущие в кавртире вещи, и кем был хозяин этой квартиры.

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Проведение занятия «Секрет одной квартиры», ранее запланированного на 2 апреля, переносится на 9 апреля. Стоимость: 100 рублей для взрослых, 60 рублей – для школьников, 40 рублей – для дошкольников.

Дополнительная информация по телефону 66-18-29, pskovmuseum@mail.ru. Предварительная запись обязательна.