Максим Топилин отметил рост доходов россиян

13:52, 31 марта 2017, ПАИ

Доходы россиян с начала этого года выросли на 2,3%. Об этом сказал министр труда и соцзащиты Максим Топилин на заседании коллегии ведомства, передает «Российская газета».

«По итогам прошлого года доходы тоже увеличились, но менее, чем на один процент», - отметил он.

Максим Топилин поручил заместителям губернаторов регионов, отвечающим за социальную политику, разработать на территориях план действий, который позволит увеличить доходы населения.

Также он отметил, что в 54 регионах реальные доходы были ниже и в прошлом году, чем в среднем по России. «Значит, там нужно изучить ситуацию, понять, почему так происходит, и улучшить положение жителей субъекта», - подчеркнул министр.