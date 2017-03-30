2
16:16
Дискуссия по меньшинству
14:49
Лидия Драгунова: Для молодых людей участие в предварительном голосовании – настоящая школа публичности
11:34
Олег Брячак заявил, что обыски его «только радуют»
16:10
«Конфронтации только во вред»
10:32
Несколько мыслей относительно событий 26 марта
22:35
Околоноля
18:15
В Пскове состоялся митинг против роста тарифов в системе «Платон»
Еще новости
Политика

Максим Топилин отметил рост доходов россиян

Доходы россиян с начала этого года выросли на 2,3%. Об этом сказал министр труда и соцзащиты Максим Топилин на заседании коллегии ведомства, передает «Российская газета». 

«По итогам прошлого года доходы тоже увеличились, но менее, чем на один процент», - отметил он.

Максим Топилин поручил заместителям губернаторов регионов, отвечающим за социальную политику, разработать на территориях план действий, который позволит увеличить доходы населения.

Также он отметил, что в 54 регионах реальные доходы были ниже и в прошлом году, чем в среднем по России. «Значит, там нужно изучить ситуацию, понять, почему так происходит, и улучшить положение жителей субъекта», - подчеркнул министр.

Версия для печати
Комментарии: 2 Обсудить >>>

Лидия Драгунова: Для молодых людей участие в предварительном голосовании – настоящая школа публичности
30 марта 2017
Лидия Драгунова: Для молодых людей участие в предварительном голосовании – настоящая школа публичности 4
Олег Брячак заявил, что обыски его «только радуют»
30 марта 2017
Олег Брячак заявил, что обыски его «только радуют» 6
Несколько мыслей относительно событий 26 марта
29 марта 2017
Несколько мыслей относительно событий 26 марта 43
В Пскове состоялся митинг против роста тарифов в системе «Платон»
27 марта 2017
В Пскове состоялся митинг против роста тарифов в системе «Платон» 32
79-я сессия Псковской городской Думы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
27 марта 2017
79-я сессия Псковской городской Думы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Депутаты гордумы Пскова утвердили новую схему избирательных округов
27 марта 2017
Депутаты гордумы Пскова утвердили новую схему избирательных округов
Александр Самуйлов лишился мандата депутата гордумы Пскова
27 марта 2017
Александр Самуйлов лишился мандата депутата гордумы Пскова 8
Владимир Воробьёв будет отвечать за патриотизм в должности штатного заместителя главы Пскова
27 марта 2017
Владимир Воробьёв будет отвечать за патриотизм в должности штатного заместителя главы Пскова 6

Идет загрузка...