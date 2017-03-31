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Общество

С псковичами, осужденными за неоднократное вождение в нетрезвом виде, провели профилактическую беседу

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Псковской области провели профилактическое мероприятие для граждан, совершивших повторные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии опьянения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, на встрече присутствовали более 20 осужденных, состоящих на учете в УИИ Пскова и филиале Псковского района.

К проведению мероприятия привлекли представителей областной прокуратуры, ОГИБДД УМВД по городу Пскову, наркологического диспансера и общественной организации «Здоровый город». Общей задача для каждого выступающего было создание у стоящих на учете в УИИ граждан мотивации к недопущению правонарушений и преступлений, законопослушному поведению, ведению здорового образа жизни и добропорядочного поведения.

«Наша жизнь зависит только от нашего выбора, в котором не должно быть места употреблению алкоголя за рулем. Мы надеемся, что сегодняшняя встреча будет иметь положительный итог для тех, кто осужден за этот опасный вид правонарушения», - отметила заместитель начальника – начальник отдела исполнения наказаний УИИ УФСИН России по Псковской области Юлия Иванова.

Подобные мероприятия проводятся УИИ УФСИН России по Псковской области ежеквартально и являются одной из форм профилактики повторных преступлений.

По данным УИИ УФСИН России по Псковской области, в 2016 году из 26 осужденных, совершивших повторные преступления после постановки на учет, 7 человек осуждены по статье 264.1 УК РФ за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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