Псковским студентам рассказали об особенностях работы судебных приставов

14:57, 31 марта 2017, ПАИ

Работники аппарата Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области встретились со студентами юридического факультета Псковского государственного университета. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, будущим юристам рассказали об истории службы, о направлениях деятельности, о специфике и важности работы судебных приставов.

В ходе встречи обучающиеся узнали, что входит в обязанности судебного пристава-исполнителя, а что - в обязанности судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Особое внимание было уделено порядку поступления на государственную гражданскую службу в ФССП России и тем требованиям, которые предъявляются к кандидатам на должности.

Студентам также рассказали об информационном сервисе «Банк данных исполнительных производств», при помощи которого можно узнать о своих долгах, а также погасить имеющуюся задолженность в online-режиме. В Управлении отметили, что на официальном сайте УФССП России по Псковской области можно узнать не только о своих долгах, но и о долгах любого жителя региона.

В числе вопросов, адресованных работникам аппарата Управления Федеральной службы судебных приставов, были отношение Службы судебных приставов к коллекторам, действия судебных приставов по ОУПДС в случаях, когда необходимо применять физическую силу, а также личные вопросы, касающиеся оплаты штрафов ГИБДД некоторыми студентами.

Работники аппарата УФССП пригласили студентов после окончания учебы попробовать себя в роли судебных приставов и приобрести на практике юридический опыт.