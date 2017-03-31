Псковским студентам рассказали об особенностях работы судебных приставов
Работники аппарата Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области встретились со студентами юридического факультета Псковского государственного университета. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, будущим юристам рассказали об истории службы, о направлениях деятельности, о специфике и важности работы судебных приставов.
В ходе встречи обучающиеся узнали, что входит в обязанности судебного пристава-исполнителя, а что - в обязанности судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Особое внимание было уделено порядку поступления на государственную гражданскую службу в ФССП России и тем требованиям, которые предъявляются к кандидатам на должности.
Студентам также рассказали об информационном сервисе «Банк данных исполнительных производств», при помощи которого можно узнать о своих долгах, а также погасить имеющуюся задолженность в online-режиме. В Управлении отметили, что на официальном сайте УФССП России по Псковской области можно узнать не только о своих долгах, но и о долгах любого жителя региона.
В числе вопросов, адресованных работникам аппарата Управления Федеральной службы судебных приставов, были отношение Службы судебных приставов к коллекторам, действия судебных приставов по ОУПДС в случаях, когда необходимо применять физическую силу, а также личные вопросы, касающиеся оплаты штрафов ГИБДД некоторыми студентами.
Работники аппарата УФССП пригласили студентов после окончания учебы попробовать себя в роли судебных приставов и приобрести на практике юридический опыт.