В полосе отвода железной дороги в Дновском районе выявили незаконно установленное здание почты

15:12, 31 марта 2017, ПАИ

Псковская транспортная прокуратура выявила на объектах железнодорожного транспорта нарушения соблюдения законодательства о государственной собственности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Установлено, что на земельном участке в полосе отвода Октябрьской железной дороги (в границах Дновского района), являющемся федеральной собственностью, находится производственное здание отдела перевозки почты ФГУП «Почта России», однако право на этот земельный участок не оформлено.

С целью обязать предприятие устранить выявленные нарушения Псковская транспортная прокуратура направила в Дновский районный суд исковое заявление. По результатам его рассмотрения суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. Ход устранения нарушений находится на контроле.