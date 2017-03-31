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Общество

Милонов попросил прокуратуру проверить «группы вписок»

 Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов направил запрос в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить так называемые «группы вписки» в социальных сетях. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой единороссов, пишет ТАСС.

Депутат пояснил, что «подписчиками этих групп в каждом городе являются тысячи человек разного, но в основном юного и даже несовершеннолетнего возраста». «Для этого даже не нужно искать даты рождения, это очевидно по фотографиям и профилям, - считает политик. - Практически в каждом сообщении совершеннолетние мужчины недвусмысленно приглашают юных девушек, да и мальчиков в гости, предлагая алкоголь и «хаты». Что у этих радушных хозяев на уме - нетрудно догадаться».

Виталий Милонов уверен, что правоохранительным органам необходимо тщательно проверить эти группы и их администраторов на предмет склонения несовершеннолетних к употреблению алкоголя и сексуальному насилию. Он добавил, что те, кто этим занимаются, должны быть привлечены к ответственности, а группы, которые они используют, необходимо заблокировать.

 Депутат сообщил, что аналогичные обращения направил  в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, а также на имя генерального директора Mail.ru Group Бориса Добродеева.

 Он напомнил, что в Кодекс об административных правонарушениях РФ есть статья «вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных или одурманивающих веществ», которая, по его мнению, сейчас редко применяется, поэтому целесообразно напомнить всем о ее существовании.

В сообщении пресс-службы отмечается, что тема изнасилования в ходе вечеринок с распитием алкоголя активно обсуждается в СМИ, а в социальных сетях существует несколько десятков групп про так называемые вписки, где выкладываются фотографии молодых людей и девушек в пьяном состоянии, в некоторых случаях обнаженных.

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