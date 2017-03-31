Игорь Шувалов предложил заменить термин «жилье экономкласса» на «стандартное жилье»

15:28, 31 марта 2017, ПАИ

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов предлагает заменить термин «жилье экономкласса» на «стандартное жилье». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Нужно отказаться. Оно стандартное, что значит экономического класса? Оно стандартное», - заявил Игорь Шувалов в ходе коллегии Министерства строительства в ответ на слова главы ведомства о планах отказа от термина «жилье экономического класса».

«Есть стандартное жилье, а дальше есть какие-то вещи, которые уходят за рамки стандарта. Наша с вами задача - это стандартное жилье, потому что все остальное люди и так без нашей помощи, без нашего влияния сделают. Мы же с вами должны заниматься жильем массово», - подчеркнул первый вице-премьер.

Кроме того, он призвал Министерство подготовить решение по статистике, поскольку сегодня в нее включается не только индустриальное жилье, которое бизнес строит на продажу, но и, в частности, жилье, которое люди строят сами.

«Нам надо с вами вычленять жилье, которое построено - малоэтажное, индивидуальное, многоэтажное - любое жилье, но где это связано с индустриальным вводом. Там, где бизнес строит, для того чтобы продать. Нам нужна с вами эта статистика, потому что это наша с вами работа и работа губернаторов», - заявил Шувалов.

Тем людям, которые строят сами, по его словам, надо помогать и устранять ради них административные барьеры. Первый вице-премьер отметил, что в сегодняшней статистике по вводу жилья «половина не наша с вами».

«Это (выделение статистики индустриального жилья) надо сделать быстро, надо, чтобы мы с вами работу по 2017 году по-другому оценивали», - заключил Игорь Шувалов.