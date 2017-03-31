Около миллиона россиян нуждаются в переселении из аварийного жилья

16:50, 31 марта 2017, ПАИ

Около миллиона граждан необходимо обеспечить квартирами в России по программе расселения аварийного жилья, сообщил в ходе коллегии Министерства строительства РФ председатель Общественного совета при министерстве Сергей Степашин, передает РИА Новости.

«До настоящего времени остается нерешенным вопрос о модели постоянно действующей системы переселения граждан из аварийного жилого фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года. Мы имеем значительный объем аварийного жилищного фонда. Это почти миллион граждан. В связи с этим основной задачей является непрерывность государственной поддержки мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда», — сказал Сергей Степашин.

По его словам, для решения этих задач после 2018 года необходимо ставить вопрос о расширении перечня инструментов государственной поддержки.

«Это возвратность и срочность предоставляемых средств государственного федерального бюджета, использование льготного кредитования, привлечение инвестиционных средств через выпуск облигаций, предоставляемых с государственной гарантией, возможность использования жилищных сертификатов, что позволит гражданам использовать собственные или заемные средства для приобретения жилья», — отметил Сергей Степашин.

Напомним, что в конце декабря министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень заявил, что в 2017 году по стране осталось расселить порядка трех миллионов квадратных метров аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2012 года. Срок реализации действующей программы расселения завершается в сентябре.