0
16:56
22 псковички примут участие в конкурсе «Миссис Псков 2017»
15:58
Большой розыгрыш призов утроят на выставке «Свадьба EXPO`2017»
14:37
Гости выставки «Свадьба EXPO' 2017» смогут пожениться на один день
11:45
33 псковича принимают участие в досрочной сдаче ЕГЭ по математике
10:30
Гостей выставки «Свадьба EXPO`2017» ждёт оригинальная концертная программа
08:51
Народный календарь советует опасаться весенних заморозков
22:16
В Госдуме поддержали идею трудового воспитания в школах
Еще новости
Общество

Около миллиона россиян нуждаются в переселении из аварийного жилья

Около миллиона граждан необходимо обеспечить квартирами в России по программе расселения аварийного жилья, сообщил в ходе коллегии Министерства строительства РФ председатель Общественного совета при министерстве Сергей Степашин, передает РИА Новости.

«До настоящего времени остается нерешенным вопрос о модели постоянно действующей системы переселения граждан из аварийного жилого фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года. Мы имеем значительный объем аварийного жилищного фонда. Это почти миллион граждан. В связи с этим основной задачей является непрерывность государственной поддержки мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда», — сказал Сергей Степашин.

По его словам, для решения этих задач после 2018 года необходимо ставить вопрос о расширении перечня инструментов государственной поддержки.

«Это возвратность и срочность предоставляемых средств государственного федерального бюджета, использование льготного кредитования, привлечение инвестиционных средств через выпуск облигаций, предоставляемых с государственной гарантией, возможность использования жилищных сертификатов, что позволит гражданам использовать собственные или заемные средства для приобретения жилья», — отметил Сергей Степашин.

Напомним, что в конце декабря министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень заявил, что в 2017 году по стране осталось расселить порядка трех миллионов квадратных метров аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2012 года. Срок реализации действующей программы расселения завершается в сентябре.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

22 псковички примут участие в конкурсе «Миссис Псков 2017»
31 марта 2017
22 псковички примут участие в конкурсе «Миссис Псков 2017» 1
Большой розыгрыш призов утроят на выставке «Свадьба EXPO`2017»
31 марта 2017
Большой розыгрыш призов утроят на выставке «Свадьба EXPO`2017»
Гости выставки «Свадьба EXPO' 2017» смогут пожениться на один день
31 марта 2017
Гости выставки «Свадьба EXPO' 2017» смогут пожениться на один день
33 псковича принимают участие в досрочной сдаче ЕГЭ по математике
31 марта 2017
33 псковича принимают участие в досрочной сдаче ЕГЭ по математике
Гостей выставки «Свадьба EXPO`2017» ждёт оригинальная концертная программа
31 марта 2017
Гостей выставки «Свадьба EXPO`2017» ждёт оригинальная концертная программа
Народный календарь советует опасаться весенних заморозков
31 марта 2017
Народный календарь советует опасаться весенних заморозков
В Госдуме поддержали идею трудового воспитания в школах
30 марта 2017
В Госдуме поддержали идею трудового воспитания в школах
В Пскове полицейские и молодёжь обсудили меры по противодействию экстремизму
30 марта 2017
В Пскове полицейские и молодёжь обсудили меры по противодействию экстремизму

Идет загрузка...