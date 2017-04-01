Сегодня в Пскове начнет работу выставка «Свадьба EXPO`2017»

09:18, 01 апреля 2017, ПАИ

Сегодня, 1 апреля, в 12:00 в Пскове в ТРК «Акваполис» откроется выставка «Свадьба EXPO`2017», на которой будут представлены порядка 70 участников, все они, так или иначе, занимаются организацией торжеств. Здесь можно будет познакомиться со специалистами по оформлению праздничных пространств, составлению букетов, подготовке и обслуживанию банкетов, продегустировать праздничные блюда и напитки, увидеть работу творческих коллективов, оценить ведущих торжеств, посетить мастер-классы от фотографов, сделать макияж и причёску, приобрести украшения и подарки, выбрать свадебное платье. Многие из участников выставки только в период её проведения будут распространять сертификаты на скидки.

Для гостей мероприятия приготовили оригинальную концертную программу: номера артистов, выступления 200 танцоров, 26 певцов, двух кавер-групп, а также научные, кулинарные и пиксельные шоу. Артисты представят разнообразные танцевальные номера: русские народные танцы, кавказские, бальные, сальсу и хип-хоп. Также на выставке состоятся показы от парикмахеров, стилистов, визажистов и салонов свадебных платьев, пройдут свадебные обряды.

Пришедших на выставку ждут розыгрыши призов и подарков. Кроме того, на «Свадьбе EXPO» можно будет принять участие в шуточной регистрации брака на один день.

Выставка будет работать 1 и 2 апреля.

Организаторы мероприятия - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>