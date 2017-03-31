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Общество

«Детская площадка» будет работать на XIV Международном книжном форуме в Псковской областной библиотеке

С 18 по 20 апреля на XIV Международном книжном форуме «Русский Запад», который пройдет на базе Псковской областной универсальной научной библиотеки, будет работать «Детская площадка». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

«Детская площадка Русского Запада» откроется 18 апреля в 13:00.

В программе пройдет читательское путешествие в мир английского писателя Рональда Даля -  автора книг «Чарли и шоколадная фабрика», «Матильда», «Огромный Крокодил» и многих других, презентация писем читателей Псковской областной библиотеки для детей и юношества имени В. А. Каверина автору книги «Простодурсен. Зима от начала до конца» Руне Белсвик и художнику-иллюстратору Варваре Помидор, презентация книги Ани Десницкой, Александры Литвиной «История старой квартиры» от издательства «Самокат» (Санкт-Петербург).

20 апреля 2017 года в 12:00 в актовом зале библиотеки пройдет встреча с писателем и публицистом Валерием Воскобойниковым (Санкт-Петербург). Он -  автор более шестидесяти книг для детей, среди них отмечены литературными премиями «Современный пересказ Библии для семейного чтения» и популярные серии исторических книг для детей «Душа России» и «Жизнь замечательных детей».

Все три дня в фойе библиотеки будет работать традиционная книжная ярмарка, на которой свои детские издания представят Издательская группа «ЭНАС», Издательский дом «Самокат», детское издательство «Редкая птица» и Издательство «Карьера Пресс». Для детей будут организованы специальные экскурсии.

Также в рамках форума пройдут Международная конференция «Культура приграничья», встречи с писателями и презентации книг, вечер памяти «Три поэта. Три судьбы», круглые столы и выставки, День православной книги, VII Всероссийские Каверинские чтения и многое другое.

Вход на все мероприятия форума свободный.

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