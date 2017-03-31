Пластинки «Аквариума», «Кино» и «Аукцыона» приглашает послушать Псковская областная библиотека
2 апреля в 14:00 в Псковской областной библиотеке состоится заседание клуба филофонистов, посвященное русскому року. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.
На мероприятии прозвучат пластинки таких групп как «Автограф», «Воскресение», «Машина Времени», «Аквариум», «Интеграл», «Кино», «Алиса», «Аукцыон», «Оберманекен» и «Странные игры». «Некоторые альбомы, их названия и обложки стали культовыми символами времени», - отметили в библиотеке.
Вход на мероприятие - свободный.