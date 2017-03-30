Великолучанина будут судить за кражу меди с предприятия

15:04, 31 марта 2017, ПАИ

В Великих Луках завершили расследование хищения цветного металла с предприятия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе следствия установлено, что осенью 2016 года с территории завода на Октябрьском проспекте были похищены медные изделия общим весом 150 килограммов. Причиненный ущерб составил около 250 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

А 25 октября в Великих Луках на проспекте Гагарина в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГИБДД остановили ВАЗ. При проверке выяснилось, что в этой машине перевозилась украденная с предприятия медь. Преступником оказался безработный, ранее судимый 29-летний житель Великолукского района. Часть похищенного полиция изъяла.

В настоящее время расследование завершено. Следственный отдел ОМВД России по городу Великие Луки направил данное уголовное дело для рассмотрения в суд.