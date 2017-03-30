0
13:01
Средний размер взятки в Псковской области составил 22 тысячи рублей
18:24
Три автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Коммунальной и Петровской в Пскове (ФОТО)
15:19
В Псковской области произошел первый в 2017 году лесной пожар
12:21
В Псковской области медработник незаконно получил миллион
09:22
Чиновник из Управления городского хозяйства Пскова нарушил закон в сфере закупок
14:35
Судебные приставы займутся арестованным счетом Михаила Гавунаса в швейцарском банке
18:35
В Пскове не могут найти якобы забеременевшую от отца девочку, ставшую героиней скандала на Первом канале
Еще новости
Происшествия

Великолучанина будут судить за кражу меди с предприятия

В Великих Луках завершили расследование хищения цветного металла с предприятия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе следствия установлено, что осенью 2016 года с территории завода на Октябрьском проспекте были похищены медные изделия общим весом 150 килограммов. Причиненный ущерб составил около 250 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного  частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

А 25 октября в Великих Луках на проспекте Гагарина в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГИБДД остановили ВАЗ. При проверке выяснилось, что в этой машине перевозилась украденная с предприятия медь. Преступником оказался безработный, ранее судимый 29-летний житель Великолукского района. Часть похищенного полиция изъяла.

В настоящее время расследование завершено. Следственный отдел ОМВД России по городу Великие Луки направил данное уголовное дело для рассмотрения в суд.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Средний размер взятки в Псковской области составил 22 тысячи рублей
30 марта 2017
Средний размер взятки в Псковской области составил 22 тысячи рублей 3
Три автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Коммунальной и Петровской в Пскове (ФОТО)
29 марта 2017
Три автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Коммунальной и Петровской в Пскове (ФОТО) 1
В Псковской области произошел первый в 2017 году лесной пожар
29 марта 2017
В Псковской области произошел первый в 2017 году лесной пожар
В Псковской области медработник незаконно получил миллион
29 марта 2017
В Псковской области медработник незаконно получил миллион
Чиновник из Управления городского хозяйства Пскова нарушил закон в сфере закупок
29 марта 2017
Чиновник из Управления городского хозяйства Пскова нарушил закон в сфере закупок
Судебные приставы займутся арестованным счетом Михаила Гавунаса в швейцарском банке
28 марта 2017
Судебные приставы займутся арестованным счетом Михаила Гавунаса в швейцарском банке 5
В Пскове не могут найти якобы забеременевшую от отца девочку, ставшую героиней скандала на Первом канале
27 марта 2017
В Пскове не могут найти якобы забеременевшую от отца девочку, ставшую героиней скандала на Первом канале 5
В Псковском районе произошел взрыв, погиб один человек
27 марта 2017
В Псковском районе произошел взрыв, погиб один человек

Идет загрузка...