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Общество

В Пскове усовершенствуют работу по профилактике подростковой преступности

30 марта межведомственная муниципальная комиссия Пскова по профилактике правонарушений провела очередное заседание. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, члены комиссии обсудили вопрос совершенствования деятельности по предупреждению и профилактике преступлений среди несовершеннолетних.

Было предложено проанализировать правонарушения, совершенные детьми из группы риска, и разработать конкретные мероприятия по предотвращению рецидивов. Статистические данные показали, что большую часть правонарушений совершают лица, уже замеченные в противоправной деятельности. Значительный прирост новых фигурантов не наблюдается. Кроме того, члены комиссии предложили проработать правовую основу профилактической работы в детском доме с воспитанниками, замеченными в самовольных уходах из учреждения.

Поднималась также проблема употребления подростками так называемых «вейпов». По мнению членов комиссии, доступность курительных приспособлений в свободной продаже привлекает не только подростков группы риска, но и детей из благополучных семей. Правовой статус данных веществ является спорным, считают члены комиссии. Важным фактором в данном вопросе была обозначена низкая мотивированность близкого окружения подростков рассказывать им о социальной ответственности за противоправные деяния, а также употребления вредоносных веществ.

Кроме того, рабочая группа комиссии отчиталась о профилактической работе с группой риска: были проведены беседы с 60 гражданами, 34 человека нуждались в трудоустройстве и были направлены в Центр занятости населения. Из них данным предложением воспользовалось лишь 9.

В ходе заседания была также обозначена актуальность вопроса ресоциализации людей, освободившихся из мест лишения свободы. 

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