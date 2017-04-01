Мужчина на кухне - 2.0. № 8: Украинский борщ (ФОТО, ВИДЕО)

23:09, 31 марта 2017, ПАИ

Очередной участник проекта «Мужчина на кухне» - депутат Псковской городской Думы, руководитель исполкома псковского регионального отделения Общероссийского народного фронта, капитан второго ранга Григорий Турчин.

Григорий Турчин родился в 1963 года в селе Ерки Миргородского района Полтавской области. Окончил Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище по специальности «эксплуатация и ремонт атомных энергетических установок» и с 1986 по 1999 год проходил службу на атомных подводных лодках Тихоокеанского и Северного флотов. В частности, служил на БАПЛ «Псков» - в том числе благодаря его усилиям между экипажем подлодки и нашим городом завязались тесные связи.

Выйдя в отставку в звании капитана второго ранга, Григорий Турчин много лет работал сперва заместителем директора, а затем и руководителем Псковского областного радиотелевизионного передающего центра. В 2012 году он был избран депутатом Псковской городской Думы. По большому счету, только его выступления и вопросы сегодня и оживляют сессии городского парламента. С 2013 года Турчин возглавляет региональный исполком Общероссийского народного фронта.

В рамках проекта «Мужчина на кухне» он не только сварил самый настоящий украинский борщ (именно так его готовят под Миргородом), но и рассказал ПАИ о гастрономической стороне службы на подводном флоте.

* * *

- В военно-морском училище, разумеется, регулярно были камбузные наряды. Вариантов было три: в варочный цех, официантом или посудомойщиком. Последний вариант ценился у курсантов выше всего. Потому что пока грязной посуды нет, посудомойщик свободен.

* * *

- Иногда на камбузе училища ломались специальные машины для чистки картофеля. И тогда приходилось делать это вручную. Два десятка курсантов чистили картошку на две с половиной тысячи человек. Иногда этот процесс затягивался до утра. Руки потом были черные несколько дней. Были, впрочем, в этом и положительные моменты: пока шла работа, гонцы отправлялись в варочный цех, чтобы пожарить картошку на всю команду на огромных противнях. Это было умопомрачительно вкусно!

* * *

- На подводной лодке повара работают практически без перерыва: питание четырехразовое, в три смены. Все может сломаться и выйти из строя, но люди должны быть накормлены. Потому что голодный человек не очень-то дружелюбен.

* * *

- Кухня на подводной лодке очень разнообразная. Матросы-срочники многие продукты видели явно в первый и в последний раз: балыки, копчёности, сублимированные фрукты, икру.

* * *

- В 1990-х с продуктами было сложно, зарплаты военным не платили по полгода. А тут как раз подлодки начали называть именами городов, начали приезжать делегации, нужно было не ударить в грязь лицом. А чем угощать гостей? К счастью, всегда были доступны свежая треска, которая ловилась прямо с причала на пустой крючок, грибы, ягоды, можно было достать морские гребешки, в изобилии были крабы. В итоге, псковичи во главе с мэром Александром Прокофьевым, по итогам организованного для них застолья восхитились: «Как вы живете!!!»

Украинский борщ

Ингредиенты:

- свинина на кости

- суповая курица

- свежая капуста

- картофель

- томатная паста

- яйца

- сало

- зелень

- лимонная кислота

Рецепт:

Нарезаем свинину. Некоторые предпочитают говядину, но в моем детстве мама варила борщ именно из свинины, а я верен традиции. Говядина - это для супа. Мясо обязательно должно быть с косточкой - для навара.

Заливаем водой и ставим на огонь.

Когда закипит - уменьшаем огонь. Все время снимаем пену, которая образуется на поверхности.

Чистим и довольно крупно нарезаем картошку.

Капусту тоже шинкуем крупнее, чем, скажем, для засола. Это же не щи, это борщ!

Курицу хорошо бы использовать "беговую". А еще лучше - петушка! Разделываем ее на куски.

Взбиваем пару яиц. У меня - домашние, от своих куриц.

Нарезаем сало мелкими кубиками...

Толчем сало в ступке. Эта ступка, кстати, у нас в семье много лет: кочует с нами из дома в дом. Когда такие продавались на деревенских рынках. Ей сносу нет благодаря правильной обработке: после покупки была залита кипящим растительным маслом.

Отправляем в кастрюлю курицу. Поскольку она молодая, делаем это, когда свинина уже как следует поварилась.

Когда вода вновь закипела, можно положить картошку.

Теперь пришло время капусты. Мастерство в том, чтобы капуста, с одной стороны, не разварилась, а с другой - не осталась недоваренной.

Все ингредиенты я кладу исключительно "на глаз" и по вкусу. Соль - не исключение. Беру только крупную, и не высыпаю ее в кастрюлю, а сперва растворяю в ложке, чтобы не осела на дне.

В такой борщ обязательно надо добавлять томатную пасту! Я предпочитаю иранскую: томаты должны расти там, где много солнца!

Выливаем взбитые яйца в кастрюлю. Вместе с ними идет секретный ингредиент - лимонная кислота, чтобы сбалансировать вкус: борщ не должен быть сладким.

Теперь выкладываем в кастрюлю сало.

Лавровый лист...

Зелень...

В идеале, борщ должен настояться.

Все готово. Сметану я принципиально не добавляю, чтобы не перебивать вкус борща. Приятного аппетита!

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Григорий Турчин родился в 1963 года в селе Ерки Миргородского района Полтавской области. Окончил Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище по специальности «эксплуатация и ремонт атомных энергетических установок» и с 1986 по 1999 год проходил службу на атомных подводных лодках Тихоокеанского и Северного флотов. В частности, служил на БАПЛ «Псков» - в том числе благодаря его усилиям между экипажем подлодки и нашим городом завязались тесные связи.

Выйдя в отставку в звании капитана второго ранга, Григорий Турчин много лет работал сперва заместителем директора, а затем и руководителем Псковского областного радиотелевизионного передающего центра. В 2012 году он был избран депутатом Псковской городской Думы. По большому счету, только его выступления и вопросы сегодня и оживляют сессии городского парламента. С 2013 года Турчин возглавляет региональный исполком Общероссийского народного фронта.

В рамках проекта «Мужчина на кухне» он не только сварил самый настоящий украинский борщ (именно так его готовят под Миргородом), но и рассказал ПАИ о гастрономической стороне службы на подводном флоте.

* * *

- В военно-морском училище, разумеется, регулярно были камбузные наряды. Вариантов было три: в варочный цех, официантом или посудомойщиком. Последний вариант ценился у курсантов выше всего. Потому что пока грязной посуды нет, посудомойщик свободен.

* * *

- Иногда на камбузе училища ломались специальные машины для чистки картофеля. И тогда приходилось делать это вручную. Два десятка курсантов чистили картошку на две с половиной тысячи человек. Иногда этот процесс затягивался до утра. Руки потом были черные несколько дней. Были, впрочем, в этом и положительные моменты: пока шла работа, гонцы отправлялись в варочный цех, чтобы пожарить картошку на всю команду на огромных противнях. Это было умопомрачительно вкусно!

* * *

- На подводной лодке повара работают практически без перерыва: питание четырехразовое, в три смены. Все может сломаться и выйти из строя, но люди должны быть накормлены. Потому что голодный человек не очень-то дружелюбен.

* * *

- Кухня на подводной лодке очень разнообразная. Матросы-срочники многие продукты видели явно в первый и в последний раз: балыки, копчёности, сублимированные фрукты, икру.

* * *

- В 1990-х с продуктами было сложно, зарплаты военным не платили по полгода. А тут как раз подлодки начали называть именами городов, начали приезжать делегации, нужно было не ударить в грязь лицом. А чем угощать гостей? К счастью, всегда были доступны свежая треска, которая ловилась прямо с причала на пустой крючок, грибы, ягоды, можно было достать морские гребешки, в изобилии были крабы. В итоге, псковичи во главе с мэром Александром Прокофьевым, по итогам организованного для них застолья восхитились: «Как вы живете!!!»