Дискуссия по меньшинству

Дискуссия по меньшинствуЧем запомнилась мартовская сессия Псковского областного Собрания депутатов 6-го созыва
Ключевые обсуждения и решения прошедшей 30 марта сессии псковского регионального парламента — в обзоре Псковского агентства информации
Региональная конкуренция, любовь к родине и игры с огнём
КОРОТКО: В ходе традиционных выступлений представителей фракций до рассмотрения повестки дня – «десятиминуток ненависти» – лидер псковских справедливороссов Олег Брячак снова атаковал администрацию области (в этот раз – за отказы в согласовании митингов), а также заявил, что прошедшие у него дома и по месту работы обыски его только радуют. Депутат от КПРФ Виктор Дуля обрушился с критикой на руководителя областного управления образования Александра Седунова за невнимание к успехам студии стендового моделирования «Диорама» псковского детского клуба «Подросток». Представитель «Яблока» в региональном парламенте Лев Шлосберг рассказал коллегам, что в Псковской области самые высокая на Северо-Западе стоимость годовых патентов для индивидуальных предпринимателей по большинству видов деятельности; он предложил снизить ставки минимум в 2 раза (до общеокружных показателей) и дифференцировать стоимость патентов для муниципальных районов в зависимости от уровня жизни в них. Наконец, лидер псковских либерал-демократов Антон Минаков лишь напомнил, что представители партии Жириновского запросили провести в рамках сессии парламентский час по теме состояния псковских дорог и заранее попросил докладчика подготовиться к ответу на вопрос, почему дороги активно ремонтируются перед выборами, но уже через год «выглядят как после бомбёжки».
Первым в ходе выступлений представителей фракций слово взял перехвативший у Льва Шлосберга реноме главного антагониста областных властей лидер местных справедливороссов Олег Брячак. В этот раз он коснулся темы прошедших у него обысков по делу, связанному с иском «Россельхозбанка»: «Беспокоят меня, как гражданина, не обыски, которые проходят по месту моей работы и места жительства. Это меня только радует, это значит, что я и мои соратники на правильном пути. Если кто-то думает, что это может меня запугать - он ошибается: мы не отступимся. Тревогу вызывает перекос, который сложился в нашем государстве и в нашей области. […] У кого-то можно проводить обыски только потому, что по адресу, где он работал, числились компании, которые взяли кредит. К другим в таких случаях приходят приставы и изымают залоговое имущество, а здесь - вооруженные люди».
Затем он неожиданно переключился на актуальную после всероссийских протестов 26 марта тему митингов. Правда, для начала он вспомнил сетования лидера псковских коммунистов Петра Алексеенко на предыдущей сессии о том, что автопробег местных ленинцев по случаю 23 февраля был сорван из-за вступившей недавно в силу нормы, по которой такие акции приравниваются к политическим митингам, должны согласовываться, и не могут проходить вблизи школ. «Ради красного словца» Брячак сгустил краски, сказав, что коммунистов на нескольких машинах «останавливали, как будто они экстремисты, националисты и геи в одном лице». После этого он упомянул митинг 26 марта, который всё же прошёл в Пскове возле кинотеатра «Октябрь» несмотря на то, что не был согласован.
«Что оставалось делать несистемной оппозиции? Выйти на несогласованный митинг. Мы полностью разделяем их позицию кроме методов. Я, как руководитель регионального отделения партии, не могу подставить активистов под дубинки полиции», - словно оправдывался Брячак перед незримыми фейсбучными критиками, которые упрекали псковскую «системную оппозицию» в том, что она на той акции так и не объявилась.
Наконец, он перешёл к сути своего выступления, которая заключалась в критике случаев несогласования администрацией митингов оппозиции под предлогами поступивших ранее заявок на другие мероприятия в том же месте. «Я критиковал [Владимира] Шураева на посту руководителя управления внутренней политики, но с его уходом стало только хуже, администрация играет с огнём», - заявил главный псковский справедливоросс. Он упомянул про то, что недавно в проведении митинга было отказано садоводам, недовольным кратным увеличением налоговой нагрузки (митинг, правда, всё же должен пройти 1 апреля в «гайд-парке» на «Четырёх углах», поскольку к акции присоединились профсоюзы, решившие оргвопросы).
«Я хочу привести пример: если мы поставим на огонь кастрюлю с водой и плотно закроем крышку - вы знаете, что будет. Не ведите себя как дети, ведь все отказы проходят по одной и той же схеме. Отказывают якобы из-за того, что кто-то на минуту раньше подал заявку. А на следующий день они [заявители – ПАИ] не выходят: якобы, передумали. Я понимаю, когда это один раз, два, десять - но не сто!», - резюмировал он.
На фоне этого драматического дебюта сессии выступление коммуниста Дули выглядело совершенно «нездешним»: он принялся долго рассказывать о существующей с 2004 года в центре образования «Подросток» студии стендового моделирования «Диорама». «Дети создают модели военной техники, диорамы, многие из них - уникальные исторические копии, в том числе представленные на «Линии Сталина» [экспозиции Военно-исторического музея Псковской области – ПАИ] под Островом. Именно в таких учреждениях формируются лучшие человеческие качества - любовь к Родине, патриотизм, уважение к старшему поколению. Казалось бы, можно сказать слова благодарности управлению образования. Но парадокс в том, что управление здесь совершенно не при чем. Все успехи студии достигнуты благодаря таланту и усилиям педагогов, а точнее одного педагога – Сергея Кобкова. Он всё делает за свой счет. А для [руководителя областного управления образования Алесандра] Седунова это только головная боль. Сколько просят обеспечить компрессором для покраски моделей - но на это денег нет, пользуются самодельным, из старого холодильника. Количество групп сократилось с 7 до 2, на 30 человек сократилось количество воспитанников, из четырех педагогов остался один, и тому ставку сократили в два раза!», - возмутился Дуля.
Представитель ЛДПР Антон Минаков, предвкушавший свою «минуту славы» во время запрошенного «соколами Жириновского» парламентского часа по теме состояния местных дорог, лишь попросил докладчика сделать акцент на том, «почему перед выборами у нас дороги перерываются, а через год буквально они как после бомбёжки». [Всё оказалось зря: парламентский час не состоялся. Подробнее об этом - далее].
Последним на трибуну вышел Лев Шлосберг, который остался верен выбранной тактике выступлений с тематическими докладами. В этот раз он по обращениям индивидуальных предпринимателей из Невельского района проанализировал действующие параметры существующей с 2012 года патентной системы налогообложения в Псковской области и в других регионах Северо-Запада. Выяснилось, что почти по всем видам деятельности для псковских предпринимателей, работающих по патентной системе, установлены годовые взносы, которые в среднем вдвое превышают суммы для их коллег из большинства регионов СЗФО [если по большинству представленных депутатом расчётов по видам деятельности псковский предприниматель платит в год около 65 тысяч рублей патентного взноса, то в других регионах - в среднем около 30 тысяч за исключением Архангельской области, где патентные ставки или ниже лишь примерно на 20%, или даже превышают (например, в области лесозаготовки) псковские - ПАИ].
При этом политик отметил, что поступления в бюджеты муниципалитетов от патентных сборов не слишком значительны (за 11 месяцев 2016 года в бюджеты городских округов (Пскова и Великих Лук) было собрано 10 млн 157 тысяч рублей, а в бюджеты всех муниципальных районов – вообще только 700 тысяч рублей). В связи с этим он сделал вывод, что в этой части «мы проигрываем региональную конкуренцию: по совокупной оценке у нас наихудшие условия для работы по патентной системе в СЗФО». Политик предложил снизить ставки по патентной системе минимум в 2 раза, сделать их дифференцированными, с учётом разного экономического положения и уровня жизни в муниципалитетах.
Подотчёт
КОРОТКО: Парламентский час по теме состояния псковских дорог не состоялся из-за болезни председателя областного дорожного госкомитета, но на сессии с отчётами о работе в 2016 году выступили руководитель УМВД по Псковской области Юрий Инстранкин, который уже год провёл в должности руководителя псковских полицейских, а также глава областной Счётной палаты Марина Хохлова.
На прошедшей сессии впервые перед областными депутатами отчёт за работу местных органов внутренних дел держал Юрий Инстранкин, назначенный на должность руководителя УМВД чуть менее года назад. Многим наблюдателям этот отчёт был интересен не столько сухими и мало что говорящими о реальном положении дел цифрами статистики в духе «на 2% повысилась раскрываемость таких-то преступлений» (с полным текстом отчёта можно ознакомится здесь >>>), сколько манерой общения нового «силовика» - особенно с учётом того, что его предшественник Борис Говорун прославился не только максимальной открытостью перед политиками и прессой, но и периодическими неожиданными откровениями. И здесь надо сказать, что Юрий Николаевич не обманул ожидания тех наблюдателей, которые рассчитывали на сохранение тренда.
Если коротко резюмировать фактические данные из доклада г-на Инстранкина, преступность в регионе снижается, раскрываемость растёт, но, конечно же, есть и проблемы: «Органы внутренних дел сохранили контроль за оперативной обстановкой в регионе. Количество преступлений снизилось на 13%: в 2016 году было зарегистрировано 9498 фактов. Но нагрузка на личный состав не снижается». Кроме того, начальник УМВД подчеркнул, что Псковская область заняла 4-е место среди всех регионов РФ в рейтинге уверенности граждан в их защищённости.
В его выступлении было поднято несколько важных тем, которые вызвали живой отклик парламентариев.
Во-первых, Юрий Инстранкин коснулся резонансной темы «групп смерти» и предположительно связанных с ними детских самоубийств. При этом шокировавшее всю страну самоубийство двух влюбленных подростков в Стругах Красных 14 ноября после стрельбы по полицейским докладчик также напрямую связал с деятельностью пресловутых групп в соцсетях.
По его словам, после этой трагедии псковским стражам порядка удалось предотвратить «не одну попытку самоубийства, заранее прорекламированную в интернете». Всего местные полицейские выявили более 150 групп и страниц, содержащих призывы подростков к суициду, а также пятерых подростков, выполнявших задания из «групп смерти». В основном это жители Пскова и Великих Лук. «С ними проведены беседы, однако все они отрицали, что хотели дойти до исполнения конечного задания и совершить суицид», - сказал начальник УМВД.
В качестве мер борьбы с этой бедой Инстранкин предложил создать в регионе антикризисный центр помощи детям и провести дополнительное обучение школьных психологов.
Лев Шлосберг, который не оставляет тему трагедии в Стругах Красных и, похоже, склонен винить в произошедшем сотрудников силовых ведомств, оказавшихся неготовыми к подобным ситуациям [например, он делал запросы с просьбой дать оценку действий находившегося на месте трагедии прокурора региона Сергея Белова, так как тот, по его мнению, обладал полномочиями для вмешательства в план операции – ПАИ], спросил начальника УМВД, в каком состоянии находится психологическая служба управления и есть ли там специалисты по детской психологии, а также, почему их не было в Стругах Красных.
Юрий Николаевич пустился в пространные объяснения. Он отметил, что психологическая служба в УМВД была создана для других целей – проверки кандидатов перед приёмом на службу, а дальше стал подробно описывать обстоятельства того дня. Докладчик подчеркнул, что переговоры с подростками шли нормально, они сообщали, что собираются выходить, полицейские согласились на все выдвинутые требования (например, девочка не хотела идти к своей матери, поэтому стражи порядка согласились на то, что она останется со своим возлюбленным и его родителями). В этих условиях, пояснил Инстранкин, никто не ожидал трагического исхода, поэтому, сделал он предположение, даже окажись на месте специальные детские психологи, план операции не изменился бы: «Мы шли на все условия, они попросили ещё 15 минут чтобы побыть вместе. Всё шло своим чередом, логично - даже у матери не возникло предположений».
Затем генерал-майор полиции отчего-то добавил, что команды на штурм дома не было, и спецназ не штурмовал здание, а заходил в него, так как связь с подростками прервалась. Взрыв шумовой гранаты он назвал лишь отвлекающим манёвром для того, чтобы обезопасить сотрудников.
Второй резонансной темой, которую затронул в своём выступлении руководитель областного управления внутренних дел, стала незаконная продажа спиртного после 21:00. Он, в частности, посетовал на имеющую в Пскове 14 торговых точек сеть «Лит.ра», сотрудники которой в минувшем году более 30 раз привлекались к ответственности за нарушение правил продажи алкоголя.
Олег Брячак предложил управлению совместно с депутатским выработать законодательный механизм борьбы с псевдокафе, открыто торгующими алкоголем вечером и ночью.
«Запретить вообще [продажу спиртного после 21:00 в кафе, барах и ресторанах], естественно, невозможно. Понятно, есть люди, которые пытаются заработать. Некоторые после первого предупреждения исправляются», - ответил докладчик, и добавил, что одной из мер борьбы может стать отзыв или последующая невыдача лицензий тем точкам, где регулярно нарушается закон
Наконец, Всеволод Козловский (фракция «Единая Россия») спросил, будет ли решён вопрос с освобождением участковых от излишней бюрократической работы.
Юрий Инстранкин, во-первых, сообщил, что в Псковской области наблюдается некомплект участковых в 25 сотрудников. При этом среди работающих на этих позициях стало очень много женщин («раньше такого не было»).
«Зарплата старшего участкового - чуть более 40 тысяч. В Цапельке [Стругокрасненский район] участковый обслуживает более 60% населения муниципалитета. Нужен второй по штату - но молодёжь смотрит на сотрудника, и говорит: «Мы лучше пойдём на 20 тысяч, чем работать так, как ты», - добавил начальник УМВД.
Наконец он перешёл к ответу на поставленный вопрос о сокращении бумажной работы: «Что сделал я? Постарался сократить количество материалов, которые расписывают участковым на рассмотрение. Нашли с областным прокурором способ, когда нет состава преступления».
По итогам отчёта к микрофону подошёл уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, который напомнил, что ещё в 2015 году в докладе омбудсмена содержалось предложение изменить формат ежегодных отчётов руководителя УМВД таким образом, чтобы депутаты не просто «принимали его к сведению», а давали свою оценку деятельности полиции. В связи с этим он предложил парламентариям признать работу управления в 2016 году удовлетворительной и рекомендовать руководителю ведомства направить в Собрание предложения по проблемам в деятельности полиции, «требующим разрешения на законодательном уровне субъекта федерации».
Этим предложением г-н Шахов вызвал лёгкое раздражение спикера Собрания Александра Котова: «Ваше выступление меня и многих депутатов повергло в ступор: мы сами разберёмся! Коллеги, я правильно говорю? [Кто-то из депутатов поддержал председателя, бросив реплику: «Да, и зачем вообще слово ему даёте?!» - ПАИ]»
Также в ходе сессии за 2016 год отчиталась руководитель областной Счётной палаты Марина Хохлова. Она откровениями, как её предшественник на трибуне, не блистала. И то ли потому, что привыкла слушать отчёты других, а не отчитываться сама, то ли потому, что доклад был подробно рассмотрен на заседаниях всех парламентских комитетов, предложила перейти сразу к вопросам.
Брячак спросил, какие основные нарушения были выявлены в плане расходования бюджетных средств, попросил назвать виновных чиновников, а также сообщить, какое наказание они понесли. Г-жа Хохлова ответила, что основные нарушения касались незаконного и неправомерного использования бюджетных средств: «Небольшая сумма - неэффективное использование, и 3000 рублей - нецелевое использование средств». Конкретных виновных лиц при этом она называть не стала, пояснив, что материалы проверок аудиторов передаются для дальнейшего рассмотрения в прокуратуру и другие ведомства. На это депутат отреагировал эмоционально, обвинив главу Счётной палаты в некомпетентности и пригрозив отправить официальный запрос в её ведомство. Марина Николаевна оценила эти высказывания как некорректные, и напомнила, что отчёт был направлен до сессии всем депутатам.
Тем временем Шлосберг похвалил Счётную палату за то, что подготовленные ведомством документы «очень легко читать: в них всегда видно главное», а также обратил внимание коллег-депутатов на то, что на основе отчёта нужно оценить эффективность расходования средств на областные госпрограммы, доля которых в региональном бюджете составляет 95%, и по большинству из которых у аудиторов были вопросы.
«Комитет рекомендует не принимать»
КОРОТКО: Депутаты отклонили несколько законодательных инициатив фракции «Справедливая Россия» - поправки в закон о региональном маткапитале, позволяющие тратить средства на диагностику и лечение заболеваний у ребёнка и его родителей, а также на реабилитацию, в том числе санаторно-курортную; создание временной комиссии по оценке ущерба по уголовному делу в отношении Михаила Гавунаса; обращение к президенту с предложением разрешить пенсионерам получать выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами; обращение в Госдуму в поддержку федерального законопроекта о дополнительной поддержке молодых семей.
Самая жаркая дискуссия на сессии развернулась из-за законопроекта фракции «Справедливая Россия» о внесении поправок в закон о региональном материнском капитале, предполагавших разрешение тратить полученные за рождение третьего ребёнка из областного бюджета средства [сумма регионального капитала составляет 100 тысяч рублей – ПАИ] на диагностику заболеваний, лечение и реабилитацию, в том числе санаторно-курортную, ребёнка и его родителей.
После того, как председатель комитета по труду и социальной политике Виктор Антонов сообщил, что члены комитета предложили отклонить законопроект, лидер псковских коммунистов г-н Алексеенко попытался добиться объяснений. Но г-н Антонов вместо того, чтобы озвучить звучавшие на заседании комитета доводы противников законопроекта, начал всячески уходить от ответа: «А я-то причём? Такое решение приняли члены комитета. У них и спрашивайте. Я не могу комментировать. Голосовали все по-разному, были доводы с одной стороны и с другой».
Спикер областного Собрания Александр Котов попытался напомнить коллеге, что по регламенту идёт процедура вопросов председателю комитета, но услышан не был. Соавтор законопроекта Олег Брячак прямо спросил у Антонова, каково его личное отношение к обсуждаемому документу.
«Я с огромным уважением отношусь к вашей инициативе, вы предлагаете очень хорошее дело, но комитет решил его отклонить. Почему вы мне задаете вопрос? Я председатель комитета и довожу до вашего слуха то, что принималось на комитете. Я не намерен отвечать вам лично или кому-то здесь из присутствующих!» - отреагировал Виктор Васильевич, чем подставился под удар оппозиции.
Руководитель фракции ЛДПР Антон Минаков, наблюдая эту перепалку, воскликнул: «Произошёл уникальный случай, мы выявили абсолютно ненужную норму нашего регламента. Абсолютно на все вопросы можно так отвечать. Ну что это за ответ - мы так решили и все! Какие были доводы у представителей комитета?» К нему присоединился «яблочник» Шлосберг: «Не предполагал, что будет такая дискуссия по такому законопроекту. Получается, что наш парламент не готов к дискуссии по существу законопроекта. Предложена конкретная мера, по ней высказаны разные мнения. Очень тревожный симптом, что при попытке провести содержательную дискуссию мы оказываемся в одном шаге от дискуссии в духе «сам дурак». Это очень опасная тенденция».
На защиту Антонова бросился Алексей Севастьянов [фракция «Единая Россия»]: «В комитет входят представители разных фракций. Я понимаю: Виктор Васильевич сделал то, что должен был сделать - рассказал о решении комитета».
«В прошлом созыве мы предлагали подобную инициативу, которая позволила расширить действие маткапитала для лечения детей-инвалидов, - напомнил Брячак. - Никто тогда не спорил, что это важно. И граждане нам сейчас благодарны. Что произошло-то, друзья?»
«А кстати, мы посмотрим отношение председателя комитета к этому важнейшему вопросу, - пригрозил он, памятуя, что теперь поименное голосование по всем вопросам публикуется на сайте Собрания. - Мы же не предлагаем тратить маткапитал на какие-то цели, которые могут нанести вред семье. Коллеги, вот вы сейчас будете голосовать за семьи, за детишек - вы подумайте сами, полезно это или не полезно, поможет или не поможет. Закон этот нужен-то не мне, он нужен нашим избирателям».
«Никто ни у кого ничего не отбирает, - отреагировал, наконец, Антонов. - Речь идёт только о том, на что тратить эти деньги. Ответ один: сегодня у нас бесплатное здравоохранение. Мы спрашивали, какому ребёнку отказали в лечении - нет примеров. Да, бывает, что нет врачей, есть очереди, подождать надо. Но это не отказ! Вот и всё, таково решение наших коллег».
Коллега Антонова по фракции Всеволод Козловский констатировал, что в законопроекте не описан механизм расходования маткапитала в случаях, когда на лечение требуется лишь небольшая часть средств, а также ещё раз подчеркнул, что ему неизвестны факты, когда детям отказали в предоставлении медпомощи.
«Санаторий - насколько это обосновано? Зубопротезирование: извините, на каком основании?», - добавил председатель комитета по труду и соцполитике.
Севастьянов, в свою очередь, высказал предположение, что в случае принятия законопроекта деньги могут уйти всевозможным шарлатанам, которые будут предлагать альтернативные и не всегда необходимые варианты лечения или реабилитации за деньги: «Вы уверены, что настолько у нас сегодня матери и отцы грамотные, чтобы капитал ребёнка не расфукать? Давайте просто подумаем ещё».
Второй член фракции справедливороссов Наталья Тудакова парировала: «Маткапитал задумывался для того, чтобы повысить рождаемость. На мой взгляд, здоровье матери, ребёнка, отца прямым образом складываются на рождаемости - когда у семьи есть здоровье родить и вырастить ребёнка». Что касается отсутствия в законопроекте описания конкретных механизмов расходования средств на лечение, она заметила, что соответствующий документ должны разработать исполнительные органы власти.
«Зачем мы дублируем возможности использования наших и без того скудных бюджетных средств? Всё это [диагностика, лечение и реабилитация] включено в территориальную программу обязательного медицинского страхования» - возмутился Александр Котов.
На это Тудакова ответила, что образование по закону также бесплатное, однако материнский капитал тратить на обучение можно.
«Не хотела вступать в полемику. Я тоже считаю, что такая дискуссия серьезная должна проходить в комитете, а сейчас она окрашивается в политический характер, - включила свой микрофон депутат от «Единой России», главврач Островской межрайонной больницы Ирина Богачёва. - Тем не менее, я одна из тех, кто голосовал против, и хочу озвучить публично свою позицию. Основной принцип нашей педиатрии - бесплатность. Задача всей страны - оставлять педиатрию всегда бесплатной. Кто определяет, какое нужно обследование, лечение? Врач? Так он должен делать всё это бесплатно. Или реабилитация - в санатории, определённом государством, или на Бали? Эти несколько строчек больше вопросов вызывают, чем ответов».
В результате, депутатское большинство поддержало позицию профильного комитета и отклонило законопроект.
Помимо этого, в ходе сессии не получили поддержки ещё несколько законопроектов эсеров.
Во-первых, Олег Брячак наконец довёл до логического конца своё предложение сформировать временную парламентскую комиссию «по оценке ущерба по уголовному делу № 120122790016» [возбужденному 11 июня 2015 года в отношении беглого экс-депутата областного Собрания Михаила Гавунаса по факту легализации в 2010 году акций ЗАО «Псковпищепром», добытых преступным путем, на сумму 1 млрд 108 млн 456 тысяч 301 рубль; ущерб, нанесенный при этом Псковской области, оценивается в 1 млрд 174 млн 496 тысяч 655 рублей 36 копеек – ПАИ].
«Каждый из нас может оказаться на месте того человека, который сейчас находится в изгнании, - обратился Брячак к коллегам. - К каждому из вас могут подойти и сказать: «Дайте нам 80% ваших акций!» И если вы откажетесь, то окажетесь в эмиграции».
Он заявил, что изначально в уголовном деле фигурировала сумма в 47 млн рублей ущерба, «а потом предъявили более миллиарда».
Однако депутаты отклонили предложение о создании комиссии.
Кроме того, справедливороссы предлагали обратиться от имени Псковского областного Собрания к президенту Владимиру Путину, расширить перечень получателей выплат по уходу за нетрудоспособными гражданами на пенсионеров, так как многие из них могли бы ещё работать, но иногда вынуждены отказаться от этой возможности из-за необходимости ухода за родственниками, либо идут на подлог, оформляя такие выплаты на посторонних лиц.
Председатель бюджетного комитета Борис Полозов в этом случае не стал повторять ошибку Виктора Антонова, и сразу пояснил решение членов комитета отклонить документ: «К сожалению, нарушения, которые есть в этой связи, отрицать невозможно - договоры оформляют и на студентов, и на бомжей. Но люди должны понимать, что если заключают фиктивный договор, они должны нести за это ответственность. Принимать пенсионеров на работу по таким договорам [об уходе за нетрудоспособными] никак нельзя, потому что у нас пенсионеры многие живут парами, и муж оформит на жену просто - никакой пенсионный фонд не выдержит». Он резюмировал, что комитет расценил законопроект как нуждающийся в доработке.
В результате дискуссия оказалась куда менее эмоциональной и продолжительной, чем по закону о маткапитале, и черту под обсуждением подвел председатель регионального парламента. «Я считаю, что такого обращения к президенту не надо принимать вообще, а если нужно регулировать ситуацию – то нашим областным законодательством», - отметил Котов. Законопроект также не получил необходимой для утверждения поддержки депутатов.
Наконец, областное Собрание отклонило предложение «Справедливой России» направить письмо в поддержку рассматриваемого в Госдуме законопроекта № 389-7 «О дополнительных мерах поддержки молодых семей», который предполагает предоставление многодетной молодой семье беспроцентного целевого займа со сроком погашения до 25 лет, льготной процентной ставки по кредитному договору (договору займа), социальной выплаты, а также возможность получения жилищной субсидии на погашение части основного долга и (или) процентов по кредиту (займу) при рождении ребенка. Правовое управление регионального парламента в пояснительной записке указало на ряд существенных противоречий в проекте федерального закона.
По существу
КОРОТКО: Основной корпус вопросов повестки дня парламентарии рассмотрели без обсуждений на сессии, поскольку они детально обсуждались на комитетах. Между тем, среди принятых решений есть несколько весьма значимых: депутаты поддержали федеральный законопроект, призванный разрешить сложившуюся ситуацию с резко выросшими платежами за содержание общего имущества в многоквартирных домах, а также инициативу архангельских коллег об отсрочке перехода на новую контрольно-кассовую технику для некоторых предпринимателей, расширили льготу по уплате транспортного налога для участников Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп, повысили пенсионную надбавку для имеющих большой стаж работы муниципальных служащих,
Депутаты областного Собрания поддержали разработанные депутатами Госдумы поправки в Жилищный кодекс РФ, которые позволят жителям многоквартирных домов самим выбирать форму оплаты за ресурсы, потреблённые на общедомовые нужды, в том числе – платить не по нормативам, а по показаниям счётчиков, как это было раньше. Сейчас законопроект проходит обсуждение в регионах.
Напомним, с 1 января 2017 году размер расходов на общедомовые нужды стал исчисляться по нормативам, установленным отдельно в каждом субъекте федерации. Эта новация была призвана решить проблему с утечками, «резиновыми квартирами» без счётчиков, в которых проживало больше жильцов, чем было зарегистрировано, и незаконными подключениями к воде и электричеству. Однако при оплате по новым нормативам, которые были рассчитаны исходя из минимального набора услуг, оказываемых управляющей организацией по содержанию общего имущества, сумма платежей граждан заметно выросла. Одновременно жильцы лишились возможности платить по показаниям общедомовых счётчиков. Чтобы исправить эту коллизию, и был разработан федеральный законопроект.
Кроме того, псковские депутаты поддержали законодательную инициативу своих коллег из Архангельской области, которые предложили отсрочить до января 2021 года норму о переходе на новую контрольно-кассовую технику, передающую фискальные данные в налоговые органы онлайн, для индивидуальных предпринимателей, которые применяют патентную систему налогообложения и единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности. Норма должна вступить в силу с 1 июля 2018 года. Если эта инициатива будет утверждена, такие предприниматели смогут ещё 3,5 года осуществлять наличные денежные расчёты и расчёты с использованием платёжных карт без применения новых кассовых аппаратом.
Поддержку областных депутатов получила и законодательная инициатива депутата, председателя областной организации «Всероссийского общества инвалидов» Марины Борисенковой [фракция «Единая Россия»] о расширении действующей льготы по уплате транспортного налога для участников Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп. По предложению парламентария, указанные лица теперь освобождены от уплаты транспортного налога за одно транспортное средство с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил включительно (ранее льгота действовала только на автомобили до 75 лошадиных сил). Принятая норма позволит воспользоваться налоговой льготой автовладельцам-инвалидам, чьи машины оснащены антиблокировочной тормозной системой и адаптированными органами управления, так как эти приспособления могут быть установлены только на машины с мощностью, превышающей 75 лошадиных сил.
Кроме того, принятый закон предусматривает льготу в виде пониженной ставки транспортного налога для семей, воспитывающих ребёнка-инвалида. Она распространяется на транспортное средство одного из родителей, усыновителя либо опекуна ребёнка-инвалида. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать сумму величин прожиточного минимума.
В ходе сессии депутаты проголосовали и за повышение пенсионной надбавки для муниципальных служащих, имеющих стаж работы 30 и более лет. Прирост в среднем составит 5-7%. В регионе насчитывается 125 потенциальных получателей прибавки.
Также парламентарии по инициативе вице-спикера Бориса Полозова приняли закон, наделяющий председателей контрольно-счётных органов муниципальных образований области и их заместителей, а также аудиторов и инспекторов муниципальных счётных палат правом составлять протоколы об административных правонарушениях при повторном невыполнении в установленный срок законного предписания органа муниципального финансового контроля. Это административное правонарушение влечёт дисквалификацию должностного лица сроком на 2 года. Раньше эти должностные лица могли составлять протокол только при первичном нарушении.
Наконец, депутаты направили двух постоянных представителей в попечительских совет регионального оператора Фонда капремонта. Представлять собрание будут единоросс Анатолий Тиханов и коммунист Пётр Алексеенко, который также был назначен представителем Собрания в Парламентской ассоциации Северо-Запада России вместо скончавшегося в конце 2016 года Александра Рогова. Еще они переназначили на должность заместителя председателя Счётной палаты региона Наталью Котову, а также согласовали 4 из 5 представленных на рассмотрение кандидатур представителей общественности в квалификационной коллегии судей региона: судью в отставке с 40-летнем стажем Вячеслава Сурова, имеющего в своём послужном списке службу в уголовно-исполнительной системе Минюста России и многолетний стаж государственной гражданской службы Александра Лазарева, экс-председателя Псковского городского суда Татьяну Синилову и юриста Нелю Лебедеву (не набрал нужного числа голосов юрисконсульт частного охранного предприятия «Областное агентство безопасности» Владимир Гольдин).
Олег ТОМИЛИН, фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов