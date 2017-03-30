Дискуссия по меньшинству

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На прошедшей сессии впервые перед областными депутатами отчёт за работу местных органов внутренних дел держал Юрий Инстранкин, назначенный на должность руководителя УМВД чуть менее года назад. Многим наблюдателям этот отчёт был интересен не столько сухими и мало что говорящими о реальном положении дел цифрами статистики в духе «на 2% повысилась раскрываемость таких-то преступлений» (с полным текстом отчёта можно ознакомится здесь >>>), сколько манерой общения нового «силовика» - особенно с учётом того, что его предшественник Борис Говорун прославился не только максимальной открытостью перед политиками и прессой, но и периодическими неожиданными откровениями. И здесь надо сказать, что Юрий Николаевич не обманул ожидания тех наблюдателей, которые рассчитывали на сохранение тренда.

Если коротко резюмировать фактические данные из доклада г-на Инстранкина, преступность в регионе снижается, раскрываемость растёт, но, конечно же, есть и проблемы: «Органы внутренних дел сохранили контроль за оперативной обстановкой в регионе. Количество преступлений снизилось на 13%: в 2016 году было зарегистрировано 9498 фактов. Но нагрузка на личный состав не снижается». Кроме того, начальник УМВД подчеркнул, что Псковская область заняла 4-е место среди всех регионов РФ в рейтинге уверенности граждан в их защищённости.

В его выступлении было поднято несколько важных тем, которые вызвали живой отклик парламентариев.

Во-первых, Юрий Инстранкин коснулся резонансной темы «групп смерти» и предположительно связанных с ними детских самоубийств. При этом шокировавшее всю страну самоубийство двух влюбленных подростков в Стругах Красных 14 ноября после стрельбы по полицейским докладчик также напрямую связал с деятельностью пресловутых групп в соцсетях.

По его словам, после этой трагедии псковским стражам порядка удалось предотвратить «не одну попытку самоубийства, заранее прорекламированную в интернете». Всего местные полицейские выявили более 150 групп и страниц, содержащих призывы подростков к суициду, а также пятерых подростков, выполнявших задания из «групп смерти». В основном это жители Пскова и Великих Лук. «С ними проведены беседы, однако все они отрицали, что хотели дойти до исполнения конечного задания и совершить суицид», - сказал начальник УМВД.

В качестве мер борьбы с этой бедой Инстранкин предложил создать в регионе антикризисный центр помощи детям и провести дополнительное обучение школьных психологов.

Лев Шлосберг, который не оставляет тему трагедии в Стругах Красных и, похоже, склонен винить в произошедшем сотрудников силовых ведомств, оказавшихся неготовыми к подобным ситуациям [например, он делал запросы с просьбой дать оценку действий находившегося на месте трагедии прокурора региона Сергея Белова, так как тот, по его мнению, обладал полномочиями для вмешательства в план операции – ПАИ], спросил начальника УМВД, в каком состоянии находится психологическая служба управления и есть ли там специалисты по детской психологии, а также, почему их не было в Стругах Красных.

Юрий Николаевич пустился в пространные объяснения. Он отметил, что психологическая служба в УМВД была создана для других целей – проверки кандидатов перед приёмом на службу, а дальше стал подробно описывать обстоятельства того дня. Докладчик подчеркнул, что переговоры с подростками шли нормально, они сообщали, что собираются выходить, полицейские согласились на все выдвинутые требования (например, девочка не хотела идти к своей матери, поэтому стражи порядка согласились на то, что она останется со своим возлюбленным и его родителями). В этих условиях, пояснил Инстранкин, никто не ожидал трагического исхода, поэтому, сделал он предположение, даже окажись на месте специальные детские психологи, план операции не изменился бы: «Мы шли на все условия, они попросили ещё 15 минут чтобы побыть вместе. Всё шло своим чередом, логично - даже у матери не возникло предположений».

Затем генерал-майор полиции отчего-то добавил, что команды на штурм дома не было, и спецназ не штурмовал здание, а заходил в него, так как связь с подростками прервалась. Взрыв шумовой гранаты он назвал лишь отвлекающим манёвром для того, чтобы обезопасить сотрудников.

Второй резонансной темой, которую затронул в своём выступлении руководитель областного управления внутренних дел, стала незаконная продажа спиртного после 21:00. Он, в частности, посетовал на имеющую в Пскове 14 торговых точек сеть «Лит.ра», сотрудники которой в минувшем году более 30 раз привлекались к ответственности за нарушение правил продажи алкоголя.

Олег Брячак предложил управлению совместно с депутатским выработать законодательный механизм борьбы с псевдокафе, открыто торгующими алкоголем вечером и ночью.

«Запретить вообще [продажу спиртного после 21:00 в кафе, барах и ресторанах], естественно, невозможно. Понятно, есть люди, которые пытаются заработать. Некоторые после первого предупреждения исправляются», - ответил докладчик, и добавил, что одной из мер борьбы может стать отзыв или последующая невыдача лицензий тем точкам, где регулярно нарушается закон

Наконец, Всеволод Козловский (фракция «Единая Россия») спросил, будет ли решён вопрос с освобождением участковых от излишней бюрократической работы.

Юрий Инстранкин, во-первых, сообщил, что в Псковской области наблюдается некомплект участковых в 25 сотрудников. При этом среди работающих на этих позициях стало очень много женщин («раньше такого не было»).

«Зарплата старшего участкового - чуть более 40 тысяч. В Цапельке [Стругокрасненский район] участковый обслуживает более 60% населения муниципалитета. Нужен второй по штату - но молодёжь смотрит на сотрудника, и говорит: «Мы лучше пойдём на 20 тысяч, чем работать так, как ты», - добавил начальник УМВД.

Наконец он перешёл к ответу на поставленный вопрос о сокращении бумажной работы: «Что сделал я? Постарался сократить количество материалов, которые расписывают участковым на рассмотрение. Нашли с областным прокурором способ, когда нет состава преступления».

По итогам отчёта к микрофону подошёл уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, который напомнил, что ещё в 2015 году в докладе омбудсмена содержалось предложение изменить формат ежегодных отчётов руководителя УМВД таким образом, чтобы депутаты не просто «принимали его к сведению», а давали свою оценку деятельности полиции. В связи с этим он предложил парламентариям признать работу управления в 2016 году удовлетворительной и рекомендовать руководителю ведомства направить в Собрание предложения по проблемам в деятельности полиции, «требующим разрешения на законодательном уровне субъекта федерации».

Этим предложением г-н Шахов вызвал лёгкое раздражение спикера Собрания Александра Котова: «Ваше выступление меня и многих депутатов повергло в ступор: мы сами разберёмся! Коллеги, я правильно говорю? [Кто-то из депутатов поддержал председателя, бросив реплику: «Да, и зачем вообще слово ему даёте?!» - ПАИ]»

Также в ходе сессии за 2016 год отчиталась руководитель областной Счётной палаты Марина Хохлова. Она откровениями, как её предшественник на трибуне, не блистала. И то ли потому, что привыкла слушать отчёты других, а не отчитываться сама, то ли потому, что доклад был подробно рассмотрен на заседаниях всех парламентских комитетов, предложила перейти сразу к вопросам.

Брячак спросил, какие основные нарушения были выявлены в плане расходования бюджетных средств, попросил назвать виновных чиновников, а также сообщить, какое наказание они понесли. Г-жа Хохлова ответила, что основные нарушения касались незаконного и неправомерного использования бюджетных средств: «Небольшая сумма - неэффективное использование, и 3000 рублей - нецелевое использование средств». Конкретных виновных лиц при этом она называть не стала, пояснив, что материалы проверок аудиторов передаются для дальнейшего рассмотрения в прокуратуру и другие ведомства. На это депутат отреагировал эмоционально, обвинив главу Счётной палаты в некомпетентности и пригрозив отправить официальный запрос в её ведомство. Марина Николаевна оценила эти высказывания как некорректные, и напомнила, что отчёт был направлен до сессии всем депутатам.

Тем временем Шлосберг похвалил Счётную палату за то, что подготовленные ведомством документы «очень легко читать: в них всегда видно главное», а также обратил внимание коллег-депутатов на то, что на основе отчёта нужно оценить эффективность расходования средств на областные госпрограммы, доля которых в региональном бюджете составляет 95%, и по большинству из которых у аудиторов были вопросы.