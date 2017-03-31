Социальные пенсии 17,5 тысяч жителей Псковской области с 1 апреля вырастут на 1,5%

16:36, 31 марта 2017, ПАИ

Индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальных, в апреле этого года составит 1,5%. Индексация затронет 17,5 тысяч жителей области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России.

В их числе тех, кого ждёт индексация, участники Великой Отечественной войны и граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», имеющие инвалидность; военнослужащие, получившие заболевание или травму в период военной службы по призыву; граждане, пострадавшие в результате радиационной катастрофы; мужчины и женщины в возрасте 65 и 60 лет и старше, не имеющие 7 лет страхового стажа; инвалиды I, II и III групп; дети-инвалиды; дети, получающие пенсии по случаю потери кормильца.

В отличие от февральской индексации страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, будут повышены независимо от факта работы (и работающим, и неработающим пенсионерам). В результате апрельской индексации социальные пенсии в среднем увеличатся на 116 рублей и составят 7840 рублей.

Пенсия для инвалидов Великой Отечественной войны (получателей двух пенсий) в среднем увеличится на 207 рублей и составит 32030 рублей. Пенсия для участников Великой Отечественной войны (получателей двух пенсий) в среднем увеличится на 184 рубля и составит 32209 рублей. Пенсии инвалидов с детства в среднем вырастут на 140 рублей и составят 9497 рублей. Пенсии детей–инвалидов вырастут на 178,55 рублей и теперь составят 12082,06 рублей. Размер прибавки может быть как ниже, так и выше указанных сумм – в зависимости от конкретного пенсионера.

Кроме того, с 1 апреля стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (пенсионного балла) составит 78,58 рубля (ранее он составлял 78,28 рублей).

Что касается дальнейшего повышения пенсий, у пенсионеров, которые работали в 2016 году, в августе 2017 года вырастут страховые пенсии. Максимальная прибавка – денежный эквивалент трех пенсионных баллов.

Как и раньше, в 2017 году в России не будет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания. Всем неработающим пенсионерам будет производиться социальная доплата к пенсии до уровня ПМП в регионе проживания.