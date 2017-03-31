Псковская делегация принимает участие в IX встрече городов-побратимов Белоруссии и России

16:42, 31 марта 2017, ПАИ

Делегация Пскова принимает участие в IX встрече городов-побратимов Белоруссии и России с представительством городов стран СНГ, которая проходит в Могилеве (Беларусь). Возглавляет псковскую делегацию глава администрации города Игорь Калашников, в ее составе также начальник Управления городского хозяйства Алексей Захаров и начальник отдела по реализации программ приграничного сотрудничества Кристина Кобызь, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

На форум собрались порядка 150 человек: депутаты Палаты представителей Национального собрания Белоруссии, областных и городских советов, посольства Белоруссии в России, руководители промышленных предприятий и учебных заведений республики. Россия представлена Псковом, Санкт-Петербургом, Курском, Пензой, Вологдой, Омском, Екатеринбургом, Смоленском, Ростовом-на-Дону и другими городами. К участию приглашены представители городов, породнённых с Могилёвом: Сумагаита (Азербайджан), Семея (Казахстан), Нарына (Кыргызстан), Худжанда (Таджикистан), Николаева (Украина).

Основная тема встречи - вопрос расширения взаимовыгодного сотрудничества городов-побратимов, как потенциального ресурса укрепления интеграционных процессов в условиях трансформации современного мира.

Сегодня, 31 марта, в Могилёвском облисполкоме состоялось открытие и пленарное заседание IX встречи городов-побратимов Белоруссии и России. Затем началась работа трёх секций: «Экономическое сотрудничество городов-побратимов. Опыт Могилёва и его партнёров по развитию интеграционных процессов», «Сотрудничество в области культуры, спорта и туризма, молодёжной политики, в развитии народной дипломатии», «Современное образование: актуальные вопросы, достижения, инновации». Игорь Калашников выступил с презентацией «Псков и Витебск: сотрудничество в рамках муниципалитетов».

Накануне псковская делегация посетила мемориальный комплекс «Буйничское поле» и этнографический музей под открытым небом «Корчма».

Отметим, у Пскова с 2000 года и бессрочно подписан договор о породненных отношениях с белорусским Витебском. В феврале 2016 года глава Пскова Иван Цецерский и министр архитектуры и строительства Белоруссии Анатолий Черный подписали Протокол о намерениях о сотрудничестве. Между Псковом и Республикой поддерживаются взаимоотношения в строительстве, образовании, культуре, торговле.