22 псковички примут участие в конкурсе «Миссис Псков 2017»

16:56, 31 марта 2017, ПАИ

29 марта состоялся кастинг псковичек, желающих принять участие в конкурсе красоты и таланта «Миссис Псков-2017», сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

Кастинг прошёл в бизнес-центре отеля Old Estate Hotel & SPA**** «Здесь собрались не только участницы, но и их группы поддержки. Псковички рассказали о своих увлечениях и семьях», - рассказали организаторы. По результатам кастинга в полуфинал конкурса прошли 22 женщины в возрасте от 20 до 47 лет. У некоторых участниц - уже четверо детей, некоторые только планируют пополнение.

Видеоотчёт о кастинге 5 апреля в 19:10 покажет телеканал «РЕН-ТВ Псков». Фоторепортаж с кастинга можно увидеть здесь>>>

Напомним, организаторы конкурса – медиахолдинг Псковской области, продюсерский центр «Королев продакшн», «РЕН-ТВ Псков» при поддержке Управления культуры администрации Пскова.