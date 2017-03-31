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Общество

Начальникам караулов и часовых КПП псковских колоний напомнили правила пропуска людей и транспорта

В Управлении ФСИН России по Псковской области проведены сборы с начальниками караулов, часовыми КПП по пропуску людей и транспорта. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, учебно-методические сборы прошли в соответствии с планом подготовки учреждений к выполнению задач в весенне-летний период.

В рамках сборов проведены занятия по организации пропускного режима, ухищрениям, используемым осужденными и лицами, содержащимися под стражей для совершения побегов. Также доведены изменения в нормативно-правовых актах по порядку применения огнестрельного оружия и специальных средств.

Отдельным вопросом рассмотрены обстоятельства происшествий, допущенных в текущем году в учреждениях ФСИН России.

Как отметил заместитель начальника УФСИН Александр Соловьев, учебно-методические сборы проведены на высоком методическом уровне и охватили максимальное количество личного состава вышеуказанных категорий сотрудников.

По окончанию сборов все сотрудники сдали зачеты по специальной, огневой, а офицерский состав - и по физической подготовке. Результаты зачетов показали, что данные категории готовы к выполнению поставленных задач.

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