Начальникам караулов и часовых КПП псковских колоний напомнили правила пропуска людей и транспорта

16:53, 31 марта 2017, ПАИ

В Управлении ФСИН России по Псковской области проведены сборы с начальниками караулов, часовыми КПП по пропуску людей и транспорта. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, учебно-методические сборы прошли в соответствии с планом подготовки учреждений к выполнению задач в весенне-летний период.

В рамках сборов проведены занятия по организации пропускного режима, ухищрениям, используемым осужденными и лицами, содержащимися под стражей для совершения побегов. Также доведены изменения в нормативно-правовых актах по порядку применения огнестрельного оружия и специальных средств.

Отдельным вопросом рассмотрены обстоятельства происшествий, допущенных в текущем году в учреждениях ФСИН России.

Как отметил заместитель начальника УФСИН Александр Соловьев, учебно-методические сборы проведены на высоком методическом уровне и охватили максимальное количество личного состава вышеуказанных категорий сотрудников.

По окончанию сборов все сотрудники сдали зачеты по специальной, огневой, а офицерский состав - и по физической подготовке. Результаты зачетов показали, что данные категории готовы к выполнению поставленных задач.