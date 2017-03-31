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Общество

Прокуратура выявила нарушения при учреждении благотворительного фонда в Пушкиногорской школе-интернате

Прокуратура выявила нарушения при учреждении благотворительного фонда в Пушкиногорской санаторной школе-интернате. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

В ходе проверки было установлено, что 5 декабря 2016 года родительский комитет учредил добровольный фонд «БлагоДарю». Пожертвования можно вносить на банковскую карту либо на номер телефона в размере не менее 50 рублей. Владельцем карты является председатель родительского комитета, замещающий должность секретаря руководителя школы-интерната, а в сам комитет входят сотрудники учреждения.

Таким образом, прокуратура выявила конфликт интересов между работниками школы-интерната и родителями обучающихся, выразившийся в наличии у сотрудников корыстной личной заинтересованности в привлечении денежных средств.

В целях устранения выявленных нарушений закона в адрес директора школы интерната внесли представление, которое находится в стадии рассмотрения. Инициировано вынесение вопроса о наличии в действиях работников школы-интерната конфликта интересов на заседание комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений в Пушкиногорской санаторной школе-интернате.

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