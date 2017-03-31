Роспотребнадзор: «Санкционку» продают не крупные ритейлеры, а небольшие магазины

17:19, 31 марта 2017, ПАИ

Небольшие объемы продукции, которая сейчас находится под действием продэмбарго в России, реализуют не крупные ритейлеры, а небольшие магазины. Об этом заявила начальник правового управления Роспотребнадзора Наталья Андрияшина в ходе медиафорума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) «Современный ритейл в экономике России», передает ТАСС.

«Мы на сегодняшний день тоже видим, что в торговле такая продукция находится, но в небольших количествах, и это проблема не больших торговых сетей, а малого и среднего бизнеса», - сказала она. «Партии этих товаров минимальны, возможности изъятия и уничтожения такой продукции не влияет в целом на картину», - добавила Наталья Андрияшина.

По ее словам, вопрос об установлении ответственности за оборот санкционной продукции сейчас прорабатывается.

Наталья Андрияшина также напомнила, что в прошлом году была принята стратегия повышения качества пищевой продукции до 2030 года. «В ближайшее время мы ждем утвержденный план правительства по реализации этой стратегии, он предполагает достаточно обширные мероприятия, нацеленные, в первую очередь на регулирование законодательных основ, что связано с качеством пищевой продукции», - добавила представитель Роспотребнадзора.

Продуктовое эмбарго было введено Россией в августе 2014 года в ответ на санкции западных стран из-за ситуации на Украине. Тогда под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция, орехи.

Впоследствии список стран, в отношении которых было введено продэмбарго, расширился, а само эмбарго продлено до 31 декабря 2017 года.