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Общество

В этом году на телефон доверия Псковской таможни поступили пять сообщений

В этом году на телефон доверия Псковской таможни поступили пять сообщений, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Круглосуточный номер телефона доверия 8-(8112)-692-295. Информация о телефоне доверия размещена в информационных зонах на каждом таможенном посту Псковской таможни. За соблюдение конфиденциальности полученных сведений по телефону доверия должностные лица, работающие с информацией, несут персональную ответственность.

Прием обращений абонентов осуществляется в автоматическом режиме. Телефонный аппарат оборудован автоматическим определителем номера и автоответчиком. Каждое обращение регистрируется, по каждому обращению оперативно принимаются правомерные решения.

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