Лекция «Из Пскова до Сирии – автостопом через Кавказ, Грузию, Турцию» состоится в медиахолле театра сегодня

17:34, 31 марта 2017, ПАИ

31 марта в 19:00 в клубе путешествий «Тропы» (медиахолл Псковского театра) состоится лекция «Из Пскова до Сирии – автостопом через Кавказ, Грузию, Турцию». Вход на мероприятие – свободный, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

«Мы добавили в нашу сегодняшнюю лекцию побольше интерактива, - отметили организаторы. - Это значит, что сегодня можно будет совершить виртуальное путешествие из Пскова до Сирии, не выходя из медиахолла. Мы покажем секретные видео и аудиозаписи, благодаря которым участники почувствуют изнанку автостопа, услышат речь и узнают надежды грузинских и российский дальнобойщиков, выпьют ведро маджари в солнечной Кахетии, побывают в Тбилиси, Батуми и даже подерутся с турецким преступником. Также мы представим короткий тревел-фильм «Надежда Мераба» и объясним, что связывает группу «Грибы» и Константина Бальмонта».

С лекцией выступит руководитель проекта «Молоко и Сено» и программы «Ветка» Дмитрий Стрен, преодолевший автостопом более 40 тысяч километров.

Участники лекции узнают, как из Пскова доехать автостопом до Грузии, Турции и других стран, об особенностях, опасности и прелести путешествия автостопом по Кавказу, Грузии и Турции, как бесплатно и комфортно жить в разных городах по всему миру и что такое «Дом для всех». Гость расскажет как бесплатно и за один день доехать из Пскова до Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Смоленска, Витебска, Минска, Москвы, Твери, Риги, Таллина и других городов, как сесть утром в псковский автобус №6, а уже вечером следующего дня плавать в море в Одессе, гулять по улицам Варшавы или Берлина потратив при этом 250 рублей.