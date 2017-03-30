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Политика

Большинство россиян считают, что Путин работает хорошо

Работу Владимира Путина на посту президента России одобряет 81% россиян и 64% проголосовали бы за него на выборах, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье. Результаты соответствующего опроса в пятницу представил фонд «Общественное мнение» (ФОМ), передает «Российская газета».

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то 64% россиян свои голоса отдали бы действующему главе государства Владимиру Путину, 10% готовы поддержать лидера ЛДПР Владимира Жириновского, 4% - лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

Оценивая работу Путина на посту главы государства, подавляющее большинство россиян (81%) отметили, что президент работает хорошо. Лишь 7% считают, что плохо, еще 7% затруднились ответить.

В рейтинге доверия показатели Владимира Путина также остаются высокими. В общей сложности о доверии президенту заявили 78% опрошенных, из них 39% доверяют безусловно. О той или иной степени недоверия сказали 16% респондентов. Премьер-министру Дмитрию Медведеву, по данным ФОМ, доверяют 41% россиян.

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