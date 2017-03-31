Детские и юношеские театральные коллективы Пскова приглашают поучаствовать в фестивале в Санкт-Петербурге

17:45, 31 марта 2017, ПАИ

С 1 марта по 1 июля ведется прием заявок на участие в седьмом всероссийском детском театрально-поэтическом фестивале «Табуретка» в Санкт-Петербурге. Псковские детские и юношеские театральные коллективы любого направления приглашают бесплатно попробовать свои силы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Участники коллективов не должны быть старше 17 лет.

«Всероссийский театрально-поэтический фестиваль «Табуретка» - это праздник, на котором дети могут запросто показать свои театральные постановки известным российским режиссерам и актёрам. Финалисты получат возможность сыграть свои спектакли в Санкт-Петербурге для широкой аудитории на главных театральных площадках города», - сообщили организаторы, добавив, что проживание участников во время проведения финала в Санкт-Петербурге и частично питание обеспечивает принимающая сторона.

Все участники театрального финала Фестиваля «Табуретка» награждаются дипломами и призами.

Отборочный тур пройдет с 1 мая по 1 августа. Финал состоится в сентябре-октябре в доме-музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме.

Регламент фестиваля, форму заявки, а также новости можно найти на сайте проекта.