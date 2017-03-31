В Псковскую область не пропустили бельгийские растения и белорусские огурцы

17:55, 31 марта 2017, ПАИ

30 марта на Государственной границе Российской Федерации в многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка Пыталовского района запретили транзит из Бельгии в Казахстан партии саженцев декоративных растений в количестве более 800 штук. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, причиной запрета стало отсутствие в фитосанитарном сертификате сведений о месте выращивания посадочного материала (питомнике). Запрещенную к ввозу партию посадочного материала вернули на сопредельную территорию.

В этот же день в контрольном пункте в деревне Долосцы Себежского района не разрешили ввоз из Белоруссии 20 тонн белокочанной капусты. Причина запрета - отсутствие маркировки на упаковке продукции. Партию подкарантинной продукции отправили в Белоруссию.

Кроме того, в контрольном пункте в деревне Лобок Невельского района не пропустили из Республики 9 тонн свежих огурцов, на которые был предоставлен недействительный фитосанитарный сертификат. Владельца груза привлекли к административной ответственности, запрещенную партию вернули на сопредельную территорию.