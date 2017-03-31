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Общество

В связи с наступлением весеннего пожароопасного периода в Великих Луках провели рейд

31 марта отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Великие Луки в связи с наступлением весеннего пожароопасного периода и возникновения угрозы горения сухой травы провел профилактический рейд по улице Золотковской и набережной Рябики. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

При осмотре жилых домов и надворных построек специалисты разъясняли гражданам опасность нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации неисправного печного отопления и электропроводки, довели основные причины и условия возникновения пожаров и гибели на них людей.

В ходе рейда жителям города рассказали о складывающейся обстановке с палами травы на территории муниципалитета. Также гражданам напомнили, что при выявлении фактов нарушения требований пожарной безопасности к виновным лицам будут применены меры административного воздействия.

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