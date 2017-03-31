0
16:56
22 псковички примут участие в конкурсе «Миссис Псков 2017»
15:58
Большой розыгрыш призов утроят на выставке «Свадьба EXPO`2017»
14:37
Гости выставки «Свадьба EXPO' 2017» смогут пожениться на один день
11:45
33 псковича принимают участие в досрочной сдаче ЕГЭ по математике
10:30
Гостей выставки «Свадьба EXPO`2017» ждёт оригинальная концертная программа
08:51
Народный календарь советует опасаться весенних заморозков
22:16
В Госдуме поддержали идею трудового воспитания в школах
Еще новости
Общество

В Пскове абоненты предпочитают смартфоны Apple

Tele2 опубликовал рейтинг мобильных устройств за 2016 год. Смартфоны заняли 53% от общего числа аппаратов, зарегистрированных в сети Tele2. В Псковской области доля «умных» устройств выросла до 46%, сообщили в пресс-службе компании.

Самым популярным смартфоном в сети оператора в Северо-Западном регионе стал Apple iPhone 5S, этим гаджетом пользуется большая часть жителей Архангельской, Калининградской, Мурманской областей и Санкт-Петербурга. На втором месте – брендированный Tele2 Mini, запущенный в продажу год назад. Третий – Apple iPhone 4S. Этот смартфон на первом месте по популярности в Карелии, Псковской, Вологодской и Новгородской областях. За топ-3 следуют несколько моделей Samsung Galaxy.

В рейтинге операционных систем лидерство принадлежит Android: ее доля увеличилась по сравнению с 2015 годом на 3,3 п. п. и составила 84%. Второе место занимает iOS (8%), доля которой выросла за год на 0,9 п. п. Третье место по-прежнему у ОС Windows Phone, однако она потеряла за год 1,2 п. п., заняв 4% от всех операционных устройств.

С ростом популярности смартфонов увеличился также и объем передачи данных в сети Tele2. Средний трафик на одного пользователя в 2016 году вырос в три раза. Этому способствовало повсеместное строительство сетей 3G/4G, выход на рынок брендированных смартфонов и выгодные продуктовые предложения оператора. В 2016 году Tele2 предложила своим клиентам тарифы с безлимитным доступом к социальным сетям и популярному мессенджеру WhatsApp, а также ряд услуг, обеспечивающих абонентам комфортный и недорогой доступ в интернет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

22 псковички примут участие в конкурсе «Миссис Псков 2017»
31 марта 2017
22 псковички примут участие в конкурсе «Миссис Псков 2017» 1
Большой розыгрыш призов утроят на выставке «Свадьба EXPO`2017»
31 марта 2017
Большой розыгрыш призов утроят на выставке «Свадьба EXPO`2017»
Гости выставки «Свадьба EXPO' 2017» смогут пожениться на один день
31 марта 2017
Гости выставки «Свадьба EXPO' 2017» смогут пожениться на один день
33 псковича принимают участие в досрочной сдаче ЕГЭ по математике
31 марта 2017
33 псковича принимают участие в досрочной сдаче ЕГЭ по математике
Гостей выставки «Свадьба EXPO`2017» ждёт оригинальная концертная программа
31 марта 2017
Гостей выставки «Свадьба EXPO`2017» ждёт оригинальная концертная программа
Народный календарь советует опасаться весенних заморозков
31 марта 2017
Народный календарь советует опасаться весенних заморозков
В Госдуме поддержали идею трудового воспитания в школах
30 марта 2017
В Госдуме поддержали идею трудового воспитания в школах
В Пскове полицейские и молодёжь обсудили меры по противодействию экстремизму
30 марта 2017
В Пскове полицейские и молодёжь обсудили меры по противодействию экстремизму

Идет загрузка...