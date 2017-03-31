В Псковском филиале Академии ФСИН России состоялся VII Межвузовский конкурс ораторского мастерства

19:45, 31 марта 2017, ПАИ

Сегодня определили победителя конкурса ораторского мастерства «Oratio – 2017», который проходил в Псковском филиале Академии ФСИН России 30–31 марта. Лучшим оратором среди курсантов и студентов образовательных организаций Пскова стала студент Псковского государственного университета Полина Кушнир. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В этом году конкурс был посвящен здоровому образу жизни и проходил с участием обучающихся семи образовательных организаций: курсантов Псковского филиала Академии ФСИН России, студентов Псковского государственного университета, филиала Московского института государственного управления и права в Псковской области, областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова, Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса, кооперативного техникума и агротехнического колледжа.

В первый день конкурсанты представляли подготовленные выступления на темы: «Здоровье – это личный успех каждого!», «Как не стать жертвой социальных сетей», «Наш выбор – жизнь!», «Здоровым быть модно», «Твое здоровье в твоей тарелке», «Трезвость – выбор сильных», «Трезво жить – здорово!», «Здоровое поколение XXI века», «Вне зависимости», «Все в твоих руках…».

В финале конкурса его участникам пришлось импровизировать, так как тему своего выступления они узнали за несколько минут до выхода к жюри. Студенты и курсанты выполняли задания, связанные с умением строить диалог и вести дискуссию.

Отметим, что в состав жюри «Oratio – 2017» вошли председатель молодежного парламента при Псковском областном собрании депутатов Денис Матвеев, председатель совета по молодежной политике города Пскова при главе муниципального образования «Город Псков» Александр Андреев, заместитель главного врача областного центра медицинской профилактики Марина Заходнова, представители образовательных организаций Пскова.