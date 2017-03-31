Подписано соглашение о вхождении части подразделений армии Южной Осетии в ВС России

19:53, 31 марта 2017, ПАИ

Министр обороны России Сергей Шойгу и глава военного ведомства Южной Осетии Ибрагим Гассеев подписали межгосударственное соглашение о порядке вхождения отдельных подразделений армии республики в состав ВС РФ. «Мы, как и раньше, рассматриваем сотрудничество между Россией и Южной Осетией как один из стабилизирующих факторов на Кавказе»,— приводит ТАСС комментарий Сергея Шойгу. Он сообщил, что сегодня подписываются два документа. «Первый — это передача в подчинение вооруженных сил РФ части подразделений вооруженных сил Южной Осетии, а также соглашение по деятельности фельдъегерских служб по линии Минобороны»,— сказал министр.

«Надеюсь, что эти соглашения повлияют на дальнейшее укрепление безопасности в этом регионе и, безусловно, послужат еще одним фактором для того, чтобы ни у кого и в мыслях не было возобновлять боевые действия или повторить то, что было в 2008 году»,— заявил Сергей Шойгу.

Ибрагим Гассеев подтвердил, что подписание соглашения имеет важное значение и для Южной Осетии. «При подготовке соглашения с российскими коллегами была проведена большая продуктивная работа, найдены компромиссы по всем вопросам. Прежде всего этим соглашением еще более укрепим оборону и безопасность нашего государства, создадим предпосылки активного взаимодействия оборонных ведомств государств»,— сказал министр обороны Южной Осетии. Он отметил, что для граждан Южной Осетии, имеющих российское гражданство, создаются условия для прохождения военной службы на военной базе, дислоцированной на территории республики.

Ранее интеграцию части подразделений армии Южной Осетии в ВС РФ одобрил президент России Владимир Путин. Проект соглашения об интеграции ряда подразделений армии Южной Осетии в ВС РФ был одобрен правительством России 13 марта. Напомним, документ является дополнительным в рамках договора о союзничестве и интеграции, который был подписан сторонами в марте 2015 года.

В интервью «Коммерсанту» президент Южной Осетии Леонид Тибилов заявил, что у республики «должна быть своя, пусть небольшая, но маневренная армия». «В российскую армию можно принимать только военнослужащих, а не подразделения. И тех наших военнослужащих, которые захотят перейти и которые будут отвечать всем условиям приема в вооруженные силы РФ, включат в состав российских подразделений»,— высказался он по вопросу соглашения о вхождении части подразделений армии Южной Осетии в ВС России. Этот вопрос Леонид Тибилов обсуждал в марте на встрече с Владимиром Путиным.