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Общество

Псковский детский сад «Кораблик» отмечает 40-летний юбилей

Муниципальное дошкольное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей №37 «Кораблик» отмечает 40-летний юбилей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Глава Пскова Иван Цецерский направил коллективу детского сада Приветственный адрес, в котором отмечено: «Вы выполняете высокую и благородную миссию: воспитываете будущее поколение нашего славного города. С вашей помощью ребята познают окружающий мир во всем богатстве красок, учатся любить свою страну и малую Родину. В детском саду закладывается прочный фундамент базовых знаний, происходит социализация маленьких псковичей». Руководитель муниципалитета пожелал педагогическому коллективу и сотрудникам дошкольного учреждения новых творческих успехов, крепкого здоровья и благополучия.

Теплые слова в адрес коллектива «Кораблика» прозвучали от депутата Псковской городской Думы Елены Полонской. От администрации Пскова и управления образования города воспитателям были вручены Почетные грамоты и Благодарственные письма.

Отметим, детский сад «Кораблик» основан в 1977 году. В данный момент его посещают 260 детей, работают 25 педагогов. Детский сад - постоянный участник городских и областных конкурсов педагогов и воспитанников.

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