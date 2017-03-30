Президиум Псковского Красного Креста обсудил итоги деятельности отделения за 2016 год

20:04, 31 марта 2017, ПАИ

Сегодня в Псковском Красном Кресте состоялось очередное заседание президиума Псковского регионального отделения Российского Красного Креста, на котором были обсуждены итоги деятельности за 2016 год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в организации.

Как отметили выступающие, прошедший год для Псковского Красного Креста был не простым, но команда персонала и добровольных помощников регионального отделения РКК преодолела все трудности и двигалась вперед. За 2016 год проделана масштабная работа по всем направлениям деятельности. На реализацию социально – значимых программ и проектов было привлечено 30 543,1,3 тысяч рублей, в том числе получено товарно-материальных ценностей на сумму 17 514,9 тысяч рублей. Помощь от Псковского Красного Креста получили более 30,0 тысяч псковичей.

Особое внимание члены президиума уделили обсуждению итогов года реализации мероприятий проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в г. Пскове», направленного на улучшение качества жизни пожилых людей, прежде всего жертв национал–социализма. Участники заседания отметили возросшую активность пожилых людей в деятельности Гостиной Красного Креста, организованной в рамках проекта. Для людей старшего поколения, стремящихся жить насыщенной общественной жизнью, в Гостиной работают четыре клуба по интересам: «Хозяюшка», «Здоровье», «Традиции поколений» и «Краеведение» участие в которых позволяет реализовать людям преклонного возраста жизненный опыт, таланты и восполнить дефицит общения.

Совместными усилиями благотворителей, сотрудников и волонтеров в 2016 году региональное отделение РКК старалось сохранить максимум достоинства и благополучия в жизни не только пожилых людей, но и детей из малоимущих и неблагополучных семей. В рамках программ «Социальная защита детей» и «Клуб завтраков» были приложены огромные усилия, чтобы каждый день подопечных Красного Креста был счастливым и наполненным. Более 400 детей в течение года ежедневно получали бесплатные горячие обеды и завтраки, всего за год было предоставлено 36,7 тыс. обедов и 22,4 тыс. завтраков.

Президиум отметил, что особым вкладом в программу помощи псковичам стало сотрудничество Псковского Красного Креста с благотворительным фондом «Фонд продовольствия «Русь». Благодаря этому сотрудничеству Псковский Красный Крест в 2016 году передал более 40,0 тонн продовольствия для нуждающегося населения Псковской области.

Высокую оценку президиума заслужила работа регионального отделения РКК по проектам раннего выявления туберкулеза в регионе и роль мероприятий, проводимых Псковским Красным Крестом в предотвращении экспансии туберкулеза в Псковской области.

Президиум заслушал информацию о предстоящем благотворительном автопробеге «150 лет гуманитарной и благотворительной деятельности», посвященном 150-летию Российского Красного Креста - старейшей благотворительной организации России.

На заседании были рассмотрены итоги областного конкурса детского плаката «Остановите туберкулез, пока я жив!», посвященного Всемирному дню борьбы с туберкулезом, и утвердил результаты смотра – конкурса детских и юношеских работ.