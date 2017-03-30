Минздрав Украины намерен запретить российские лекарства

20:13, 31 марта 2017, ПАИ

Минздрав Украины выступает за полный запрет поставок российских лекарств в страну. Об этом сообщила глава ведомства Ульяна Супрун, передает издание «Лига.net».

«Сейчас мы подаем изменения в указ президента, чтобы лекарства и медицинские изделия, произведенные в России, попали под санкции. Чтобы те лекарства, которые все еще можно закупать, запретить. Это политическое решение министерства», — сказала Супрун.

По ее словам, в настоящий момент минздрав ждет решения от президента и правительства. Супрун также сообщила, что Украина не закупает российские лекарства на государственном уровне.

«Государственных закупок — 0%. Все наши госзакупки проходят через международные организации. Во-первых, они требуют соответствия квалификации ВОЗ, а большинство российских лекарств не квалифицированы. Во-вторых, российские производители сами не выходят на открытые тендеры», — добавила глава ведомства.

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