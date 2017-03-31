В Пскове состоялось заседание совета благотворительного фонда «Земляки»

20:16, 31 марта 2017, ПАИ

30 марта в Пскове состоялось заседание благотворительного фонда взаимопомощи граждан «Земляки». В нем приняли участие депутат Госдумы РФ Александр Козловский, сенатор Совета Федерации РФ от Псковской области Александр Борисов, депутат Псковского областного Собрания Александр Братчиков, проректор ПсковГУ Роман Романов, координатор движения «Свое» и фонда «Земляки» Елена Полонская и другие участники Фонда.

На заседании был заслушан доклад о деятельности фонда недавно созданного Фонда «Земляки». В частности, по словам Елены Полонской, за полгода работы фонда «Земляки» поступило пожертвований на сумму 1 млн 400 тысяч рублей. Из этих средств оказано помощи на 1 млн 300 тыс рублей. В том числе, как рассказала Елена Полонская, фондом была оказана помощь в изготовлении и установке Поклонного Креста погибшим псковским десантникам в Аргунском ущелье в Чечне были выделены благотворительным фондом «Земляки».

Также в ходе заседания были рассмотрены обращения граждан и вопрос создания общественных советов Фонда в районах Псковской области. Александр Козловский выразил надежду, что общественные помощники из районов примут активное участие в работе благотворительного фонда «Земляки». Вся эта работа, по его словам, будет вестись на общественных началах, чтобы деньги фонда тратились не на содержание аппарата и сотрудников, а на решение действительно сложных вопросов.

Напомним, что основателем фонда «Земляки» является депутат Госдумы РФ Александр Козловский, который неизменно перечисляет 50% своей зарплаты в Госдуме для поддержки людей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. Работа фонда направлена на оказание помощи жителям Псковской области, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Заявки рассматриваются индивидуально и только после обсуждения всех вариантов решения проблемы на местах. В ближайшее время планируется открытие сайта «Земляки», с помощью которого любой сможет принять участие в его работе.