Студенты ПсковГУ узнали о роли инноваций в развитии бизнеса и современных технологиях

20:23, 31 марта 2017, ПАИ

На финансово-экономическом факультете ПсковГУ 30 марта состоялась открытая лекция директора Псковского регионального отделения ПАО «Мегафон» Александра Долгих «История революционных изменений: место телеком-отрасли». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в департаменте информационной политики и связей с общественностью вуза.

Студенты узнали о роли инноваций в развитии бизнеса в историческом аспекте, о современных технологиях.

На лекции были обсуждены вопросы развертывания сетей, развития новых услуг, использования новых технологий, развития рынка связи.

Студенты принимали участие в обсуждении проблем будущего телекоммуникаций, точек роста различных ТВ-услуг, развития контента, а также задавали вопросы о профессиональном пути в этой сфере.