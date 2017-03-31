В Австралии многие врачи «гуглят» своих пациентов

20:35, 31 марта 2017, ПАИ

В Австралии 16% (каждый шестой) медработников ищут в Интернете информацию о своих пациентах. То же самое происходит в США и Канаде, показал социальный опрос.

Некоторые врачи смотрят профили пациентов в социальных сетях из чистого любопытства или по привычке. Но многие используют соцсети для получения дополнительной информации о пациенте.

Медики говорят, что собранные таким образом данные помогают разработать более эффективную схему лечения. Например, по статусам и сообщениям в соцсетях можно определить эмоциональное состояние пациента и вовремя принять необходимые меры.

При этом 43% опрошенных австралийских врачей уверены: онлайн-сбор информации о пациентах недопустим. Правда 40% считают подобную практику возможной. Более того, информация, размещенная в блогах, может не во всем совпадать с информацией, предоставленной больным своему лечащему врачу.

Например, пациенту запрещено выпивать из-за проблем с печенью, однако фотографии в профиле говорят о том, что он ни в чем себе не отказывает. Из-за этого он может быть вычеркнуть из списка подходящих кандидатов для пересадки печени, передает MED daily.