0
21:17
Псковичам напоминают о госуслуге при постановке машины на учёт в ГИБДД
19:45
В Псковском филиале Академии ФСИН России состоялся VII Межвузовский конкурс ораторского мастерства
17:37
До 10 градусов тепла ожидается в Псковской области 1 апреля
16:56
22 псковички примут участие в конкурсе «Миссис Псков 2017»
15:58
Большой розыгрыш призов утроят на выставке «Свадьба EXPO`2017»
14:37
Гости выставки «Свадьба EXPO' 2017» смогут пожениться на один день
11:45
33 псковича принимают участие в досрочной сдаче ЕГЭ по математике
Еще новости
Общество

Васильева подтвердила факт хищений в департаменте науки Минобразования

Министр образования России Ольга Васильева в интервью РИА «Новости» заявила, что проверка в департаменте науки Минобрнауки выявила хищения на сумму около 130 млн руб.

«Эти дела находятся в следственных органах. Объем хищений на сегодняшний день, который был заявлен, это порядка 130 млн руб.», — сказала она.

Министр подчеркнула, что здесь усматривается мошенничество. В настоящее время ведомство ждет решения от правоохранительных органов, которые ведут расследование. Васильева пояснила, что Минобрнауки пропишет механизм возвращения средств в бюджет, но это будет только начальным этапом всех следственных мероприятий.

РБК сообщало, что Генпрокуратура в ходе проверки выявила хищения при расходовании бюджетных средств бывшим руководством департамента науки и технологий на 127 млн руб.

В декабре источники сообщали, что департамент науки и технологий Министерства образования и науки России уволен в полном составе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковичам напоминают о госуслуге при постановке машины на учёт в ГИБДД
31 марта 2017
Псковичам напоминают о госуслуге при постановке машины на учёт в ГИБДД
В Псковском филиале Академии ФСИН России состоялся VII Межвузовский конкурс ораторского мастерства
31 марта 2017
В Псковском филиале Академии ФСИН России состоялся VII Межвузовский конкурс ораторского мастерства
До 10 градусов тепла ожидается в Псковской области 1 апреля
31 марта 2017
До 10 градусов тепла ожидается в Псковской области 1 апреля
22 псковички примут участие в конкурсе «Миссис Псков 2017»
31 марта 2017
22 псковички примут участие в конкурсе «Миссис Псков 2017» 3
Большой розыгрыш призов утроят на выставке «Свадьба EXPO`2017»
31 марта 2017
Большой розыгрыш призов утроят на выставке «Свадьба EXPO`2017»
Гости выставки «Свадьба EXPO' 2017» смогут пожениться на один день
31 марта 2017
Гости выставки «Свадьба EXPO' 2017» смогут пожениться на один день
33 псковича принимают участие в досрочной сдаче ЕГЭ по математике
31 марта 2017
33 псковича принимают участие в досрочной сдаче ЕГЭ по математике
Гостей выставки «Свадьба EXPO`2017» ждёт оригинальная концертная программа
31 марта 2017
Гостей выставки «Свадьба EXPO`2017» ждёт оригинальная концертная программа

Идет загрузка...