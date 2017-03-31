Васильева подтвердила факт хищений в департаменте науки Минобразования

20:42, 31 марта 2017, ПАИ

Министр образования России Ольга Васильева в интервью РИА «Новости» заявила, что проверка в департаменте науки Минобрнауки выявила хищения на сумму около 130 млн руб.

«Эти дела находятся в следственных органах. Объем хищений на сегодняшний день, который был заявлен, это порядка 130 млн руб.», — сказала она.

Министр подчеркнула, что здесь усматривается мошенничество. В настоящее время ведомство ждет решения от правоохранительных органов, которые ведут расследование. Васильева пояснила, что Минобрнауки пропишет механизм возвращения средств в бюджет, но это будет только начальным этапом всех следственных мероприятий.

РБК сообщало, что Генпрокуратура в ходе проверки выявила хищения при расходовании бюджетных средств бывшим руководством департамента науки и технологий на 127 млн руб.

В декабре источники сообщали, что департамент науки и технологий Министерства образования и науки России уволен в полном составе.