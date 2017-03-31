На выставку Сальвадора Дали в Петербурге продали более 7 тысяч билетов до открытия

20:48, 31 марта 2017, ПАИ

На выставку «Сальвадор Дали. Сюрреалист и классик» в Музее Фаберже в Санкт-Петербурге продали более 7 тыс. билетов до официального открытия экспозиции. Об этом сообщает ТАСС.

«Это говорит о большом интересе к выставке и о роли музея в культурной жизни города», – заявил глава городского комитета по культуре Константин Сухенко.

Посетители смогут узнать о творческом пути художника, начиная с сюрреалистических работ 1930-х годов и заканчивая обращениями Дали к сюжетам классического европейского искусства в 1980-х годах.

«Мы всегда стараемся показать то, чего еще не было», – отметил директор музея Владимир Воронченко. По его словам, Дали очень известен своими работами 1930–1940-х годов, периода сюрреализма, а поздний период, когда художник вернулся к классицизму, к истокам, обычно представлен меньше.

Выставка будет работать с 1 апреля по 2 июля.