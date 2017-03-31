Минтруд против увеличения отпуска за ненормированный рабочий день

20:54, 31 марта 2017, ПАИ

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин не считает, что гражданам, которые работают в режиме ненормированного рабочего дня, необходимо увеличить отпуск. «Я не думаю, что нам нужно говорить о том, что у нас недостаточно отпусков в трудовом законодательстве, в трудовом законодательстве в этом плане все сбалансировано, есть требования к оплате сверхурочных, есть достаточное количество дополнительных отпусков»,— цитирует Топилина ТАСС.

Министр отметил, что работодатель и работник могут договориться о денежной компенсации за переработки, а также об оптимизации графика работы. Кроме того, Максим Топилин считает, что такие предложения должны звучать не от членов партий, а от представителей профсоюзов или работодателей.

На текущей неделе депутаты фракции ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев и Андрей Свинцов внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который устанавливает предельно допустимое количество часов переработки в режиме ненормированного рабочего дня. Также поправки, которые депутаты предлагают внести в Трудовой кодекс, подразумевают запрет устанавливать ненормированный рабочий день беременным женщинам, несовершеннолетним и людям, у которых есть проблемы со здоровьем.