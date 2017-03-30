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Политика

Организаторы «Евровидения» присвоили Самойловой номер для выступления

Продюссеры «Евровидения-2017» определили очередность выступления артистов в первом и втором полуфиналах, в том числе для российской участницы Юлии Самойловой, само выступление которой пока остается под вопросом, пишет Росбалт.

Исполнительный директор конкурса Йон Ола Санд уже одобрил решение, согласно которому Самойлова выступит 11 мая под 3-м номером, после Сербии и Австрии. Согласно списку, опубликованному на официальном сайте «Евровидения», во втором полуфинале также выступят участники от Македонии, Мальты, Румынии, Нидерландов, Венгрии, Дании, Ирландии, Сан-Марино, Хорватии, Норвегии, Швейцарии, Белоруссии, Болгарии, Литвы, Эстонии и Израиля.

Первый полуфинал пройдет 9 мая 2017 года. Артисты будут выступать в таком порядке: Швеция, Грузия, Австралия, Албания, Бельгия, Черногория, Финляндия, Азербайджан, Португалия, Греция, Польша, Молдова, Исландия, Чешская Республика, Кипр, Армения, Словения и Латвия.

Ранее глава Европейского вещательного союза (ЕВС) Ингрид Делтенре в обращении к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману заявила, что несколько стран могут отказаться от участия в «Евровидении-2017» в случае, если запрет на въезд на Украину российской певицы Юлии Самойловой не будет пересмотрен.

«Если вы подтвердите запрет въезда для российской певицы Юлии Самойловой — это определенно будет иметь большое негативное влияние на международную репутацию Украины как современной, демократической европейской страны. Мы также обеспокоены возможными негативными последствиями, к которым приведет данный инцидент на конкурс Евровидение и ЕВС в целом», — написала Делтенре премьеру Украины.

Европейский вещательный союз в комментарии DW подтвердил подлинность письма на имя Гройсмана, опубликованное ранее на портале Oikotimes, посвященном «Евровидению».

СБУ объявила о запрете российской певице Юлии Самойловой на три года въезда на Украину из-за того, что та выступала в Крыму, чем нарушила украинское законодательство. В ведомстве подчеркнули, что решение пересмотру не подлежит.

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