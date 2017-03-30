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Политика

Глава Еврокомиссии пригрозил развалить США

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил о готовности «отомстить» президенту США Дональду Трампу за его активную поддержку процесса Brexit.

Юнкер призвал Трампа воздержаться от дальнейших воззваний к другим странам ЕС последовать примеру Британии. В противном случае глава ЕК готов поддержать независимость американских штатов, если они захотят выйти из состава США.

«Новый президент США радовался такому событию, как Brexit, и убеждает другие страны пойти по тому же пути. Если так будет продолжаться, то я поддержу независимость Огайо и Остина, штат Техас», — заявил Юнкер на конгрессе Европейской народной партии (ЕНП) на Мальте, его цитирует CNBC.

С другой стороны, подчеркнул Юнкер, выход Великобритании из Евросоюза не станет концом ЕС как такового. «Brexit должен стать началом чего-то нового, чего-то лучшего», — подчеркнул политик.

После того как в среду был запущен процесс выхода Британии из ЕС, пресс-секретарь Белого дома США Шон Спайсер подчеркнул, что Дональд Трамп «в свое время возглавил призыв к проведению Brexit и всецело уважает волю британского народа».

При этом сам Трамп в августе прошлого года, являясь кандидатом в президенты США от Республиканской партии, написал в Twitter, что скоро его будут называть «мистер Brexit».

 

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