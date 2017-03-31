Псковичам напоминают о госуслуге при постановке машины на учёт в ГИБДД

21:17, 31 марта 2017, ПАИ

Если вы приобрели автомашину, мотоцикл или другое транспортное средство, то его нужно поставить на учет в отделении ГИБДД и получить свидетельство о госрегистрации. Электронная госуслуга поможет легко решить этот вопрос, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Как поставить машину на учет:

1. Заполняете электронное заявление на портале госуслуг .

2. Оплачиваете госпошлину.

3. Приносите оригиналы документов в отделение ГИБДД без очереди.

4. Вас приглашают в ГИБДД к определенному времени, чтобы забрать готовые документы. Если время неудобное, его можно изменить.

Вам потребуется ПТС, акт осмотра транспортного средства, полис ОСАГО и документы, которые подтверждают ваше право на машину — например, договор купли-продажи.

Услуга доступна пользователям портала, которые подтвердили личность в центре регистрации по почте или с помощью электронной подписи.