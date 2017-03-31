Авиакомпания «Победа» приступила к обучению сотрудников приемам самбо

21:27, 31 марта 2017, ПАИ

Авиакомпания «Победа» и Международная федерация самбо начали обучать сотрудников лоукостера приемам служебно-прикладного самбо. Навыкам самообороны будут обучены сотрудники, обеспечивающие обслуживание пассажиров в аэропортах, и бортпроводники.

«Техника самообороны, применяемая в самбо, имеет неоценимые преимущества перед другими видами единоборств в условиях ограниченного пространства... Использование приемов самбо позволяет нейтрализовать хулиганов, не нанося вреда их здоровью»,— приводит «РИА Новости» слова президента Международной федерации самбо Василия Шестакова. Сотрудники получат навыки сдерживания агрессии пассажиров, в том числе приемов самообороны при атаке.

О намерении обучить сотрудников приемам самбо и дзюдо авиакомпания объявила в начале марта. Ранее рассматривался вариант найма охранников для защиты от дебоширов, однако от этой идеи решили отказаться, потому что это привело бы к удорожанию авиабилетов примерно на 2%.