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Общество

Россия стала лидером по росту популярности у индийских туристов

Россия оказалась на первом месте по росту турпотока из Индии в 2016 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявила глава Русского информационного центра (РИЦ) в Индии Екатерина Белякова, в прошлом году Россию посетили 70,7 тысячи гостей из этой страны. Рост составил 38 процентов по сравнению с 2015-м.

На втором месте находятся Объединенные Арабские Эмираты. Увеличение потока путешественников из Индии в ОАЭ за тот же период составило 12 процентов, добавила Белякова. При этом Эмираты являются лидером по общему числу индийских туристов. Россия по этому показателю пока занимает 18-е место.

«Выездной рынок начал развиваться в Индии только в 1999 году, он очень молодой и быстро растущий», — рассказала Белякова. По ее словам, вначале туристы из республики активно ездили в страны Азии (Китай, Сингапур, Малайзия), но в последние годы турпоток из Индии туда падает.

В целом ежегодно порядка 21 миллиона индийцев (в основном мужчины) отправляются отдыхать за рубеж. Темпы прироста выездного туризма составляют в среднем около восьми процентов в год. По словам Беляковой, по данному критерию Индия уже обгоняет Китай.

Глава РИЦ добавила, что туристы из этой страны расходуют значительные средства в поездках. «Они торгуются на этапе покупки тура, но тратят много денег на месте, в этом русские и индийцы похожи», — сказала Белякова.

В октябре 2016 года Россия и Индия заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма, договорившись помогать друг другу с увеличением потока путешественников. По информации Национальной службы новостей (НСН), в 2018-м две страны проведут перекрестный год туризма.

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