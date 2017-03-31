Поэт Евгений Евтушенко госпитализирован в тяжёлом состоянии

21:45, 31 марта 2017, ПАИ

Поэт Евгений Евтушенко госпитализирован в США, его состояние оценивается как тяжелое. «О подробностях говорить пока не могу. Могу только сказать, что это не плановое обследование»,— сообщила ТАСС жена поэта Мария Новикова.

Евгению Евтушенко 84 года. Он родился в Иркутской области в семье геолога и поэта-любителя Александра Гангнуса. Евгений Евтушенко начал печататься в 1949 году, его первое стихотворение было опубликовано в газете «Советский спорт». С 1952 по 1957 год он учился в Литературном институте им. А. М. Горького, но его исключили за «дисциплинарные взыскания», а также за поддержку романа Дудинцева «Не хлебом единым».

В 1952 году вышла первая книга стихов Евгения Евтушенко «Разведчики грядущего», тогда же он стал самым молодым членом Союза писателей СССР. В 1963 году он был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Евгений Евтушенко является автором более 150 книг, которые переведены на многие языки мира. В 2014 году поэт был награжден медалью и дипломом ЮНЕСКО за «выдающийся вклад в развитие культуры, укрепление межкультурного диалога и отношений между народами».